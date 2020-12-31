Музыкальный фестиваль "Заря" в парке "Зарядье" покажут в прямом эфире

Музыкальный фестиваль "ЗАРЯ Z" пройдет онлайн с 1 по 7 января на странице парка "Зарядье" в социальной сети "ВКонтакте". Посмотреть выступления музыкантов смогут посмотреть бесплатно все пользователи соцсети.

"ЗАРЯ Z" - это зимняя сессия фестиваля "Заря", совместного проекта парка "Зарядье" и организаторов музыкального фестиваля "Дикая Мята" Mint Music Family, который впервые прошел в сентябре 2020 года и теперь становится хорошей музыкальной новогодней традицией. Публике обещают насыщенную музыкальную программу с участием уже известных артистов и музыкантов "новой волны". Среди участников - THE HATTERS, Хадн Дадн, Антоха МС, Эрика Лундомоен, Папин Олимпос, Drummatix, Радар.

Во время фестиваля также запишут семь новых эпизодов проекта Mint Music Home с самыми яркими участниками "ЗАРЯ Z". Они будут выходить в сообществе парка "ВКонтакте" с января по апрель 2021 года.