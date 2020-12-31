Назван зимний лайфхак против коронавируса

Зимой для лучшей защиты от коронавируса лучше всего надевать теплые перчатки поверх защитных. Таким лайфхаком с агентством "Москва" поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

По оценкам эксперта, трикотажные и шерстяные перчатки, которые мы носим зимой - крайне неэффективны в плане защиты от вируса.

"У них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты, - заметил Андрей Тяжельников. - Кроме того, после использования перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова". Поэтому лучше всего надевать сначала латексные или нитриловые перчатки, а сверху - зимние. В транспорте и других общественных местах "верхние" перчатки можно снять и остаться в защитных.