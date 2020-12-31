Новый кабмин Йемена собрался на заседание, несмотря на теракт

Новое правительство Йемена во главе с премьер-министром Маином Абдель Маликом провело первое заседание, несмотря на нападение на членов кабмина в аэропорту. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Напомним, что в среду все министры, за исключением главы минобороны, прибыли из Саудовской Аравии в аэропорт Адена, который подвергся обстрелу в момент, когда чиновники собирались выходить из самолета. По последним данным, при ударе погибли 25 человек, более 100 ранены, никто из министров не пострадал. Спустя некоторое время после инцидента силы арабской коалиции сбили беспилотник со взрывчаткой около дворца "Аль-Маашик", где находилось правительство.

"Первое заседание нового правительства Йемена после прибытия в Аден из Эр-Рияда прошло в президентском дворце "Аль-Маашик", куда министры были перевезены после нападения на аэропорт Адена. Правительство заявило о готовности продолжить работу над восстановлением стабильности в стране", - сообщил телеканал.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.