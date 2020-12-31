Четыре человека пострадали в результате взрыва в Риге

Взрыв прогремел в одном из домов Риги. Четыре человека пострадали. Государственная пожарно-спасательная служба Латвии сообщила, что о ЧП они узнали в 01:22 по местному времени.

"В трехэтажном здании разрушены два этажа (второй и третий), а также крыша. Пять человек были эвакуированы", - говорится в публикации, размещенной в Twitter.

По словам очевидцев, звук взрыва был слышен во многих районах Риги. В домах, находящихся рядом, задрожали стекла. "Это был очень мощный взрыв. Многие не могли дозвониться до 112", - рассказал РИА Новости один из жителей. Сейчас на месте происшествия находятся спасатели, пожарные и сотрудники полиции.