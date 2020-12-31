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31.12.2020 17:06
Рубрика: Общество

Онлайн-курс МФТИ по программированию стал лучшим по мнению EdCrunch

Текст: Мария Набиркина

Жюри престижного конкурса образовательных проектов EdCrunch Award выбрало лучший онлайн-курс в спецноминации "Программирование". Им стал курс "Быстрый старт в спортивное программирование", созданный Центром развития ИТ-образования МФТИ. На сегодняшний день его уже прошли более 12 тысяч человек.

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Сегодня на пике спроса короткие ИТ-программы, позволяющие быстро войти в профессию. Онлайн-курс МФТИ как раз такой: короткая интенсивная программа, где за четыре недели можно освоить все основные разделы алгоритмического программирования. А полученные знания - сразу "пускать в дело", ведь не случайно в названии есть слова "быстрый старт".

Курс открыт для всех - необязательно быть студентом МФТИ. Кураторы курса - сильнейшие преподаватели, медалисты престижных соревнований по программированию.

Курс "Быстрый старт в спортивное программирование" - первая ступень Всероссийского учебного онлайн-фестиваля по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode. Фестиваль прошел дважды в 2020 году и собрал свыше 30 000 участников по всей России и за ее пределами.

- Главной нашей задачей было и остается создание доступного ИТ-образования с применением лучших практик преподавания. Мы рады, что фестиваль RuCode стал не только самым массовым среди мероприятий такого типа, но и получил высокую оценку внешней экспертизы в виде престижной награды за лучший онлайн-курс в области программирования, - подчеркнул директор по дистанционным программам МФТИ, инициатор фестиваля RuCode Алексей Малеев.

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