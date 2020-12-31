От рака умер саксофонист Боба Сигера Альто Ред

Американский саксофонист Альто Рид, давний участник и сооснователь проекта Bob Seger and the Silver Bullet Band, умер 30 декабря в возрасте 72 лет. Как передает Variety, причиной смерти артиста стал рак толстой кишки.

"Любил его как брата. Возможно, я и являлся лидером коллектива, но настоящей нашей рок-звездой и любимцем публики был Альто. Я многому научился у этого парня. Слов не хватит, чтобы описать все то хорошее, что в нем было", - прокомментировал кончину соратника Сигер.

Statement from Bob on the passing of Alto Reed: pic.twitter.com/C0erzLOHTz — Bob Seger (@BobSeger) December 30, 2020

Томас Нил Картмилл (настоящее имя) родился в 1948 году в Детройте и начал сотрудничать с Сигером в 71-м, в 74-м став одним из основателей Silver Bullet Band

Помимо Сигера, Рид работал с другими музыкантами, включая Grand Funk Railroad, Теда Ньюджента, Little Feat, Foghat, Робина Джибба, Motor City Horns. А также записывал саундтреки к фильмам. Включая комедию Джеффа Дэниелса (который напарник Джима Керри по "Тупой и еще тупее" и президент из "Дня независимости") "Секс-пылесос".

Ранее сегодня сообщалось, что в один день с Ридом умерла актриса из "Альфа" и "Острова Гиллигана", также снявшаяся в "Секс-пылесосе", Доун Уэллс.