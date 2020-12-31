От Зеленского потребовали обеспечить украинцев вакциной "Спутник V"

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием обеспечить граждан страны российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

"Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине", - говорится в петиции.

Вдобавок ее автор требует сделать прививку бесплатной для граждан Украины, учитывая то, что "в создании вакцины от коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории".

На данный момент за петицию проголосовали меньше ста человек из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения главой государства. Голосование закончится через 89 дней.