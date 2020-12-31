Патриарх Кирилл призвал быть благодарным за радости и скорби уходящего года

Глава Русской православной церкви, поздравляя россиян с Новым годом, заметил, что произошедшее в 2020 году "должно помочь понять: есть всегда нечто, что обнаруживает человеческую слабость и уязвимость". Патриарх при этом особо отметил, что "может быть, именно в этом пространстве человеческой незащищенности и может развиваться и укрепляться религиозное чувство человека". Обо всем этом он говорил перед молебном в храме Христа Спасителя в Москве, прямую трансляцию которого вел телеканал "Спас".

Патриарх также поблагодарил врачей, медицинский персонал и волонтеров, помогавших в борьбе с пандемией коронавируса. "Трудности, через которые проходит человечество, не должны приводить к утрате веры, разочарованию и пессимизму", - считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель РПЦ вместе с тем отметил, "как много жизней священников унесла пандемия". "Входя в Новый год, хотелось бы с благодарностью вспомнить почивших наших братьев и сестер, в том числе и клириков города Москвы. Мы будем хранить память о тех наших братьях, которые перешли от земной жизни к жизни вечной в это лихолетье", - сказал он.