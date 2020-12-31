Пять подсказок абитуриентам про вступительные экзамены в 2021 году

Новости

Музыкальный фестиваль "Заря" в парке "Зарядье" покажут в прямом эфире 11:33
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:29
С 1 по 9 января парковка в Москве будет бесплатной 11:19
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский попал в реанимацию с COVID-19 11:13
В Генпрокуратуре сформировали план проверок бизнеса на 2021 год 10:39
Мишустин разрешил переносить кешбэк-туры 10:31
Модернизированный вертолет "Ансат-М" впервые поднялся в небо 10:31
Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом 10:22
Специалист дала советы работающим в новогодние праздники 10:18
Опубликованы голы и лучшие моменты матча Россия-Швеция на МЧМ по хоккею 10:09
Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" на 2021 год 09:51
Умерла пострадавшая в ДТП со спикером ярославской облдумы 09:49
В Токио суточный прирост заболевших COVID-19 превысил тысячу человек 09:16
Оперштаб: Еще 6076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:16
С кем может сыграть Россия в четвертьфинале МЧМ по хоккею 09:14
Что раздражает россиян в новогоднюю ночь 09:11
Назван зимний лайфхак против коронавируса 09:06
В Москве завершилось благоустройство улиц в районе Киевского вокзала 09:05
"Елка желаний" помогла тюменской семье получить путевку на море 08:37
Врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса 07:52
В Забайкалье пытались доставить подарки в колонию квадрокоптерком 07:52
Китай одобрил свою вакцину от коронавируса для выхода на рынок 07:40
В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов 07:21
В Йемене число жертв обстрела аэропорта возросло до 25 06:55
Браконьерам в Приморье не удалось добыть животных к новогоднему столу 06:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
31.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

Пять подсказок абитуриентам про вступительные экзамены в 2021 году

Текст: Ирина Ивойлова
Длинные новогодние выходные - самое лучшее время подготовиться к поступлению в вузы. Думаете, рано? Ничего подобного, самое время! Прочитайте и поймете, почему.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

1. Хочешь поступать в вуз, собираешься подавать документы дистанционно и готовишься сдавать творческие экзамены? Тогда у тебя обязательно должен быть ноутбук и хороший интернет. Ни смартфон, ни планшет, ни любой другой гаджет не слишком годятся для того, чтобы работать в личном кабинете абитуриента. И уж, конечно, гаджеты не подходят для того, чтобы сдавать онлайн экзамены, допустим, творческие, например, на факультеты журналистики. А эти экзамены тоже, скорее всего, пройдут во многих вузах в дистанционном формате. К примеру, в ВШЭ в прошлом году все творческие испытания были онлайн.

"Да, компьютеры и ноутбуки есть, возможно, не во всех семьях, но надо подумать заранее о том, как выйти из ситуации. Такова реальность, это теперь необходимая инфраструктура и в нее придется вкладывать средства", - уверен руководитель образовательной программы "Медиакоммуникации" ВШЭ Александр Куприянов.

2. Вы выбираете востребованные сейчас и перспективные медийные специальности и размышляете, какой вуз выбрать - столичный или тот, что поближе к дому? Остановите выбор на столичном. "Для медийных специальностей нужна не только хорошая научная школа, но и практика в крупнейших медиа, а ее проще обеспечить в столице", - подчеркивает Александр Куприянов.

3. Если вам предстоит дистанционный вступительный экзамен, обязательно заранее проверьте скорость и качество интернет-соединения. Убедитесь, что она не меньше 10 мегабит в секунду. Чтобы понимать, что к чему, вот полезная информация: для соцсетей достаточно будет 2 мегабита в секунду, для скайпа - примерно 5, для видео или фильма - больше 12.

Фото: iStock
Дистант в вузе: как не потерять в качестве

4. На дистанционном экзамене обязательно придется показывать в камеру свой паспорт. Система должна вас узнать. Не усложняйте ей работу хотя бы во время вступительной кампании. Отложите в этом году эксперименты с внешним видом, если не хотите неприятностей и отрицательных эмоций. Допустим, система вас не узнала - у вас могут возникнуть технические сложности. И это за пять минут до начала экзамена! Оно вам надо?

5. Если предстоит творческий экзамен, придется забыть этим летом про поездки. И дальние, и ближние. Неделю до экзамена и неделю после лучше вообще быть дома, поближе к компьютеру и хорошему интернету. И еще, все вступительные дистанционные экзамены проводятся с учетом местного времени. Ни один столичный вуз не назначит абитуриенту из Владивостока или Сахалина экзамен в шесть или в семь часов вечера по местному времени.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой

Главное сегодня

Путин под Новый год подписал десятки законов. Кратко о самых главных из них
В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса
Шойгу поздравил военных и ветеранов с наступающим Новым годом
ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства от COVID-19
Видео: Российские космонавты с МКС поздравили жителей Земли с Новым годом
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года