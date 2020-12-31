Пять подсказок абитуриентам про вступительные экзамены в 2021 году

Длинные новогодние выходные - самое лучшее время подготовиться к поступлению в вузы. Думаете, рано? Ничего подобного, самое время! Прочитайте и поймете, почему.

1. Хочешь поступать в вуз, собираешься подавать документы дистанционно и готовишься сдавать творческие экзамены? Тогда у тебя обязательно должен быть ноутбук и хороший интернет. Ни смартфон, ни планшет, ни любой другой гаджет не слишком годятся для того, чтобы работать в личном кабинете абитуриента. И уж, конечно, гаджеты не подходят для того, чтобы сдавать онлайн экзамены, допустим, творческие, например, на факультеты журналистики. А эти экзамены тоже, скорее всего, пройдут во многих вузах в дистанционном формате. К примеру, в ВШЭ в прошлом году все творческие испытания были онлайн.

"Да, компьютеры и ноутбуки есть, возможно, не во всех семьях, но надо подумать заранее о том, как выйти из ситуации. Такова реальность, это теперь необходимая инфраструктура и в нее придется вкладывать средства", - уверен руководитель образовательной программы "Медиакоммуникации" ВШЭ Александр Куприянов.

2. Вы выбираете востребованные сейчас и перспективные медийные специальности и размышляете, какой вуз выбрать - столичный или тот, что поближе к дому? Остановите выбор на столичном. "Для медийных специальностей нужна не только хорошая научная школа, но и практика в крупнейших медиа, а ее проще обеспечить в столице", - подчеркивает Александр Куприянов.

3. Если вам предстоит дистанционный вступительный экзамен, обязательно заранее проверьте скорость и качество интернет-соединения. Убедитесь, что она не меньше 10 мегабит в секунду. Чтобы понимать, что к чему, вот полезная информация: для соцсетей достаточно будет 2 мегабита в секунду, для скайпа - примерно 5, для видео или фильма - больше 12.

4. На дистанционном экзамене обязательно придется показывать в камеру свой паспорт. Система должна вас узнать. Не усложняйте ей работу хотя бы во время вступительной кампании. Отложите в этом году эксперименты с внешним видом, если не хотите неприятностей и отрицательных эмоций. Допустим, система вас не узнала - у вас могут возникнуть технические сложности. И это за пять минут до начала экзамена! Оно вам надо?

5. Если предстоит творческий экзамен, придется забыть этим летом про поездки. И дальние, и ближние. Неделю до экзамена и неделю после лучше вообще быть дома, поближе к компьютеру и хорошему интернету. И еще, все вступительные дистанционные экзамены проводятся с учетом местного времени. Ни один столичный вуз не назначит абитуриенту из Владивостока или Сахалина экзамен в шесть или в семь часов вечера по местному времени.