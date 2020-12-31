Полностью перерабатывать упаковку начнут в 2022 году

Новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП), предусматривающую переработку всей упаковки товаров начиная с 2022 года, утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщает пресс-служба аппарата заместителя председателя правительства.

"Утверждению концепции в течение текущего года предшествовал многосторонний и разноформатный диалог около 40 представителей профильных ведомств, ассоциаций товаропроизводителей и компаний, занятых в сфере обращения с отходами, на площадке специально созданной рабочей группы, - сообщили в пресс-службе. - Заключительное заседание по созданию концепции РОП Виктория Абрамченко провела 21 декабря. По его итогам принято решение об отмене нормативов утилизации упаковки с сохранением ответственности на производителях товаров".

С момента начала практической реализации концепции РОП - с 2022 года - предстоит добиться полного баланса между выпускаемой в оборот упаковки и ее утилизацией, добавили в аппарате вице-премьера. У предпринимателей появится выбор: утилизировать попавшую в твердые коммунальные отходы упаковку самостоятельно, привлечь для этого специализированного подрядчика или же заплатить экологический сбор.

"Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот, - ранее заявляла Виктория Абрамченко. - В числе принятых решений - усиление контроля за фактической утилизацией, которая будет реализована благодаря государственной информационной системе. В ней будет реализован принцип перекрестной отчетности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объема выпускаемой на рынок упаковки и товаров".