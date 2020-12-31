Новости

В Госдуме ответили на заявление Киева о нормандском формате 15:58
Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 15:52
Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр в Париже 15:46
Лукашенко поделился своим предновогодним желанием 15:40
Телерадиовещатели продолжат отключать вещание ночью 15:37
Медведев поздравил россиян с Новым годом 15:36
Минтруд оценил размер прожиточного минимума за 2020 год 15:23
Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме не отменен 15:12
Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом 15:08
Полностью перерабатывать упаковку начнут в 2022 году 15:03
Всебелорусское народное собрание не будет менять конституционные нормы 14:51
В Минобороны объявили о завершении осеннего призыва в армию 14:43
Зачем "Роскосмосу" патентовать фразу "Поехали!" 14:17
В Москве из-за непогоды задержано более 100 новогодних рейсов 13:59
VI Азиатские пляжные Игры вновь перенесены 13:45
Петербургские врачи провели редкую гибридную операцию на шее 13:45
От рака умер саксофонист Боба Сигера Альто Ред 13:14
Мишустин поздравил страну с Новым годом 13:08
Бирюков: Более 1,5 тыс. аварийных бригад будут дежурить в новогоднюю ночь 13:00
В Москву после Нового года придет русская зима 12:57
От коронавируса умерла актриса из "Альфа" Доун Уэллс 12:56
Внешний госдолг Беларуси в текущем году достиг $18,2 млрд 12:44
В Петербурге открылось отделение скорой медицинской помощи 12:25
К Новому году число покупок сладких подарков для детей выросло в два раза 12:12
Глава UFC хочет провести реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
31.12.2020 15:03
Рубрика: Общество

Полностью перерабатывать упаковку начнут в 2022 году

Текст: Алексей Дуэль

Новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП), предусматривающую переработку всей упаковки товаров начиная с 2022 года, утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщает пресс-служба аппарата заместителя председателя правительства.

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости
В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

"Утверждению концепции в течение текущего года предшествовал многосторонний и разноформатный диалог около 40 представителей профильных ведомств, ассоциаций товаропроизводителей и компаний, занятых в сфере обращения с отходами, на площадке специально созданной рабочей группы, - сообщили в пресс-службе. - Заключительное заседание по созданию концепции РОП Виктория Абрамченко провела 21 декабря. По его итогам принято решение об отмене нормативов утилизации упаковки с сохранением ответственности на производителях товаров".

С момента начала практической реализации концепции РОП - с 2022 года - предстоит добиться полного баланса между выпускаемой в оборот упаковки и ее утилизацией, добавили в аппарате вице-премьера. У предпринимателей появится выбор: утилизировать попавшую в твердые коммунальные отходы упаковку самостоятельно, привлечь для этого специализированного подрядчика или же заплатить экологический сбор.

"Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот, - ранее заявляла Виктория Абрамченко. - В числе принятых решений - усиление контроля за фактической утилизацией, которая будет реализована благодаря государственной информационной системе. В ней будет реализован принцип перекрестной отчетности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объема выпускаемой на рынок упаковки и товаров".

Путин предложил перенести нагрузку по утилизации мусора на производителей упаковки
Общество Экология Правительство Вице-премьеры "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Путин под Новый год подписал десятки законов. Кратко о самых главных из них
В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса
Сборная России обыграла Швецию в овертайме на МЧМ по хоккею
Коллапс в аэропортах Москвы: прокуратура начала проверку
Посол РФ: Австрия рассчитывает на успешное завершение "Северного потока-2"
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года