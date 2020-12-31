Психолог рассказала, нужно ли праздновать Новый год

Есть люди, которые не очень любят праздновать Новый год, но даже им лучше все-таки устроить праздник, хоть и небольшой. Такой совет дала психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова.

Как пишет kp.ru, есть люди, которые практически ненавидят Новый год и связанные с ним хлопоты. Причин может быть несколько. Возможно, это следствие существующих в семье традиций: например, никогда не было принято праздновать с размахом. Или же для человека новогодние праздники ассоциируются с неприятными событиями в жизни: разлуками, разочарованиями. Другая возможная причина нежелания активно праздновать Новый год - зашкаливающее напряжение в обычной жизни человека, так что с предпраздничной суетой он уже не справляется. Или, в конце концов, он просто большой оригинал и не желает действовать так же, как все вокруг.

Психолог отмечает, что если нет особого настроя, то и не надо тратить время, силы и деньги, чтобы широко отметить праздник. Но если совсем не отмечать, потеряется что-то очень важное, что есть в новогодних праздниках: возможность переключиться и уйти от обыденности, обменяться знаками внимания с другими людьми, что-то отдать и получить взамен. Можно пойти на компромисс: оставаться умеренным, ограничиться покупкой гирлянды или другой приятной сердцу безделушки, выделить какое-то время на развлечения в предновогодний вечер и общение с друзьями.