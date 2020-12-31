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31.12.2020 17:42
Рубрика: Власть

Путин и Мишустин поздравили Патриарха с праздниками

Текст: Кира Латухина

Президент и премьер-министр поздравили Патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Московской городской епархии.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Мишустин поздравил страну с Новым годом

"Эти замечательные праздники дарят нам неповторимую атмосферу чуда и волшебства, дают уверенность в том, что все невзгоды обязательно будут преодолены", - отметил Владимир Путин.

Трудный 2020 год дал всем уверенность в своих силах и показал, что Россия может противостоять вызовам и преодолевать трудности, подчеркнул Михаил Мишустин. "Впереди - время новых дел, интересных проектов и достижений", - отметил он и пожелал, чтобы всем начинаниям Патриарха сопутствовала удача, а новый год был бы успешным и мирным.

Президент и председатель правительства пожелали Предстоятелю РПЦ здоровья и успехов в ответственном служении.

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