Как интересно провести 11 выходных дней не выходя из дома

Ну и пусть в Москве все закрыто. Праздника горожанам это не испортит. И даже наоборот - когда еще можно будет за один день побывать в нескольких музеях, усадьбах и парках? В эти новогодние каникулы всем желающим это удастся. Помогут бесплатные онлайн-программы. Самые интересные из них мы собрали здесь.

С помощью компьютера на этих каникулах можно будет посетить несколько музеев и усадеб за день. Фото: Александр Корольков/ РГ

И вот она нарядная

Главное новогоднее представление страны в году пройдет без зрителей. Но зато побывать на нем смогут не только счастливчики, купившие дорогие билеты, а вообще все желающие дети и взрослые. Онлайн-трансляция из Государственного Кремлевского дворца пройдет на телеканале "Карусель" 31 декабря в 18.00. Новогодний спектакль называется "Пятое время года, или Кто придумал Новый год", и организаторы говорят, что в этот раз зрителей будут удивлять элементами дополненной реальности. Повторные показы на телеканале состоятся 7 января 2021 года в 19.30 и 13 января в 17.00. Также ожидается, что во время школьных каникул этот спектакль покажут и на других федеральных телеканалах.

А на сайте Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара обещают не только проводить сказочные елки-квесты, но и дать возможность зрителям с помощью современных технологий сфотографироваться со всеми персонажами сказки. Посмотреть сказку можно до 10 января, предварительно зарегистрировавшись.

Дом детского творчества на Таганке проведет 9 января в 12.00 онлайн-праздник "Зимние святки". Ряженые, фольклорные персонажи и шуты будут веселить народными песнями и играми, сказками и загадками. Присоединиться к празднику можно в Zoom Дома творчества.

Заглянем в музей

Фото: Nataliia Pyzhova / iStock

В прошлые годы у столичных музеев в новогодние каникулы были аншлаги. Сейчас все аншлаги могут быть только виртуальными. Тем не менее стоит заглянуть на сайт Музея Москвы, где открылась экспозиция "Новогодний маскарад". Здесь собраны маски времен СССР и рассказано, почему они стали так популярны, особенно после 1957 года.

В музее-усадьбе "Кусково" подготовили к праздникам выставку "Хрупкое украшение". На ней представлены елочные украшения художника Валентина Розанова. Он одним из первых в России поддержал европейскую моду на фарфоровые елочные игрушки, а что из этого получилось, можно увидеть в аккаунтах музея в соцсетях. 7 января в 15.00 "Кусково" предлагает посмотреть архивные фотографии шереметевских владений начала XX века. Сделать это можно в рамках лекции "Живая история. Усадьба Кусково графа С.Д. Шереметева".

Государственный музей А.С. Пушкина проведет 5 января в 10.00 3D-экскурсию по выставке "Где живут герои Пушкина?". Зрителей заинтригуют фрагментами картин, парящих во тьме, инсталляциями из предметов мебели. А 7 января в 13.00 на сайте музея состоится онлайн-лекция об истории колядок в русских усадьбах. Слушатели узнают, во что одеться, чтобы выглядеть ряженым, и как правильно колядовать, чтобы удача не прошла стороной.

Старт марафонам

Некоторые тематические музейные площадки хотят завлечь москвичей на все каникулы онлайн-марафонами. Так, Главархив Москвы в своем аккаунте в "Инстаграме" каждый день с 1 по 10 января будет загадывать загадки про Новый год в разные эпохи, а также показывать архивные фотоматериалы.

Парк "Сокольники" решил помочь тем, у кого нет своего телевизора

Музей археологии Москвы с 1 по 8 января проведет викторину "Новогодний калейдоскоп". Каждый день в 12.00 в соцсетях музей будет загадывать загадки. Те, кто все отгадает, получат приз, правда, прийти за ним можно будет только тогда, когда музеям в Москве вновь разрешат принимать посетителей.

Не остался в стороне и Музей космонавтики - с 1 по 10 января он будет публиковать новогодние истории о космосе, астронавтах. В частности, зрители узнают, почему космонавты отмечают этот праздник 16 раз в сутки.

Посмотрим и послушаем

Парк "Сокольники" решил помочь тем, у кого нет телевизора, а делать самому подборку в интернете новогодних мелодий и фильмов лень. 31 декабря он опубликует в 12.00 на своей странице в социальных сетях новогодний плей-лист, а в 14.00 - подборку новогодних фильмов.

Любителям кино, изучающим английский язык, стоит заглянуть 8 января в 20.30 в "Инстаграм" на страницу сада Баумана. Здесь не-школа Summertime подготовила обзор рождественских выпусков сериала Friends. После показа зрителям помогут пополнить лексику словами рождественской тематики.

На ВДНХ подготовили лекции о кино. Так, 8 января в 16.00 посмотреть отрывки из фильма "Шрек" и послушать историю его создания приглашает киновед Дмитрий Елагин. А 9 января в 17.00 вместе с историком Ниной Спутницкой вспомним сказочных вредителей в рождественских фильмах про Гринча. Все будет транслироваться в социальных сетях.

Сделаем красиво

И ни один праздник теперь не обходится без увлекательных мастер-классов. Усадьба "Воронцово" подготовила 1 января в 18.00 урок о том, как сделать елочный шар в виде оленя из бумаги. А 5 января в это же время будем мастерить рождественский венок из мишуры.

А этот мастер-класс будет актуален тем, у кого есть нераскрашенный имбирный пряник. Усадьба Деда Мороза 3 января в 15.00 научит зрителей украшать это традиционное новогоднее угощение.

Ну и напоследок самый актуальный в сегодняшние дни мастер-класс: он превратит медицинскую маску в венецианский карнавальный аналог. Такому чуду научит желающих Бабушкинский парк в своих соцсетях. Принять участие можно будет 6 января в 12.00.