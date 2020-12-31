Наталья Сергунина: Московские парки приглашают на новогоднюю онлайн-программу в январские праздники

С 1 по 14 января во всех парках Москвы стартует новогодняя праздничная программа. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах, творческих уроках, тренингах и лекциях - но только онлайн. Все мероприятия будут транслироваться в аккаунтах парков в социальных сетях, сообщает портал mos.ru,

"Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают и детей, и взрослых. Основная часть занятий будет посвящена созданию своими руками новогодних украшений и подарков для друзей и близких", - уточнила заммэра Наталья Сергунина.

В частности, в парке "Северное Тушино" пройдет мастер-класс по витражному искусству. Участников научат создавать эффект морозных узоров на стеклянной поверхности при помощи акриловых красок. Видеозанятие запланировано на 12:00 1 января.

Парк "Сокольники" приглашает провести праздничные дни с пользой для здоровья. Ежедневно со 2 по 10 января в 14:00 будут публиковать интересные материалы по здоровому питанию и уходу за кожей. Также всем желающим покажут простые упражнения, которые помогут оставаться в форме во все дни праздничных застолий.

Парк Горького приглашает любителей садоводства 2 января на онлайн-занятие клуба "Зеленая школа". В 15:00 на страницах школы в соцсетях появится видеоурок по выращиванию мандариновых деревьев в домашних условиях. 5 января здесь проведут мастер-класс по созданию Рождественской звезды, а 6 января можно будет сделать подсвечник из глины.

Музей-заповедник "Царицыно" предлагает посвятить новогодние праздники сбору семейных историй и создать памятный архив. С 4 по 14 января на платформе Zoom будут проходить занятия по изготовлению фотоколлажей и панно для такого архива, расскажут, как сделать и записать интересные интервью с родственниками, а также научат правильно хранить старинные фотографии. Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться на сайте музея и приобрести билет.

Музей-усадьба "Кусково" представляет новогоднюю виртуальную выставку "Хрупкое украшение". Здесь можно посмотреть на елочные украшения художника Валентина Розанова. Именно он одним из первых в России откликнулся на европейскую модную тенденцию украшать елку фарфоровыми игрушками. В новогоднем ассортименте изделий его мастерской - обитатели русского леса, домашние животные и уникальные тонкостенные фарфоровые шары с затейливой росписью.

На YouTube-канале музея в 15:00 7 января будет опубликована премьера лекции "Живая история. Усадьба Кусково графа С.Д. Шереметева". Вся деятельность графа Шереметева, жившего под завещанным предками девизом "Бог сохраняет все", была направлена на сохранение мемориального значения усадьбы Кусково. Увлечение графа фотографическими видами, желание запечатлеть драгоценные мгновения времени позволяют нам увидеть старинную усадьбу начала XX столетия.

Подробное расписание всех праздничных онлайн-мероприятий в столичных зонах отдыха размещено на сайте Мосгорпарка.