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31.12.2020 14:36
Рубрика: Экономика

Собянин открыл станцию метро "Электрозаводская" БКЛ

Текст: Любовь Проценко
Сегодня в столице заработала еще одна станция метро - "Электрозаводская" Большой кольцевой линии. Открывая ее, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, обращаясь к строителям: "В какой день мы с вами собрались - 31 декабря, в канун Нового года. Спасибо огромное за подарок, который вы сделали москвичам. Это 10-я станция Большой кольцевой линии, на которой, по сути, завершена треть работ. Но еще важнее, что сделан огромный задел, и практически больше 90% тоннелей линии пройдено, выполнено две трети строительных работ. Так что следующая задача - по 10 станций БКЛ запускать каждый год, чтобы в в 2022 году закончить этот мегапроект, который ждут миллионы москвичей".

По оценке мэра этот проект изменит весь метрополитен столицы:

"БКЛ разгрузит радиальные направления, сделает возможность связки между районами, которые до этого не были связаны, улучшит качественно транспортную доступность Москвы".

Фото: ГУП "Московский метрополитен"
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О сложностях строительства "Электрозаводской" Большой кольцевой линии рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев: "Станцию возводили в центральной части города, где сосредоточено огромное количество инженерных коммуникаций. И подготовительный этап строительства был действительно трудоемким. В частности, потребовалась разработка специальных проектных решений для того, чтобы вынести инженерные сети из зоны строительства. Были вынесены сети связи, водопровода, дождевой канализации, канализационные трубопроводы, кроме того, были демонтированы старые промышленные строения, попадающие в зону строительства станционного комплекса". Он напомнил, что с появлением новой станции у 200 тысяч жителей Соколиной Горы и Басманного района появится множество новых удобных маршрутов для поездок. Жители Некрасовки и других юго-восточных районов смогут проехать на одну остановку дальше и сделать пересадку на Арбатско-Покровскую линию. Для многих пассажиров это будет удобно.Наконец, рядом расположена станция Казанского направления МЖД. Поэтому новая "Электрозаводская" станет удобным пересадочным узлом для многих жителей Люберец и других городов Подмосковья.

Напомню, строительство новой "Электрозаводской" началось в 2016 году. Расположена она на участке БКЛ от станции "Нижегородская" до станции"Савеловская", в районе Басманный вдоль Семеновской набережной у примыкания к Казанскому направлению МЖД.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До завершения строительства БКЛ она будет функционировать в составе Некрасовской линии. Начиная с 31 декабря, поезда ходят от "Некрасовской" до "Электрозаводской"

Эта станция мелкого заложения, колонная, трехпролетная - с одним наземным вестибюлем, через который можно выйти на Семеновскую набережную, а также сделать пересадку на одноименные станции Арбатско-Покровской линии метро и пригородного ж/д сообщения (в перспективе - МЦД-3), пройдя порядка 200 метров пешком по улице. Пассажирская зона станции - двухуровневая. Четыре лестницы ведут с платформы на верхний уровень, расположенный над правым перегонным тоннелем. Дальше пассажиры поднимаются по эскалаторам в наземный вестибюль, а в перспективе из центральной зоны смогут перейти в подземный переход, ведущий на станцию "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро.

Одну из путевых стен станции украшает масштабное историческое панно "Битва героев" длиной 163 метра, на котором запечатлен собирательный образ защитника Древней Руси. Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати. В сочетании с другими декоративными элементами станции - подсветкой иобъемными конструкциями - это позволило создатьцелостную пространственную композицию.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Два ряда колонн связывают продольные балки, в круглых сквозных проемах которых установлены станционные светильники.

Колонны облицованы полированными плитами из гранатового амфиболита (добывается в Карелии на месторождении "Нигрозеро") - минерала высокой плотности, безопасного и стойкого к различным видам повреждений. Пол выложен полированными плитами из габбро-диабаза, лестницы - светло-серым гранитом.

В рамках благоустройства прилегающей территории выполнено устройство гранитного мощения и дорожного покрытия, озеленение, установлено 30 скамеек и урны. В границах котлована станции возводится подземный паркинг на 64 машиноместа. Завершить строительство планируется в 2021 году. Дальнейшие планы развития ТПУ "Электрозаводская" включают строительство пешеходного моста через Яузу длиной порядка 85 метров, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные. Мост предполагается возвести из легких современных материалов и остеклить полупрозрачным поликарбонатом. Благодаря мосту метро станет доступнее для жителей Рубцовской набережной и прилегающих к ней улиц.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Напомню, Большая кольцевая линия Московского метрополитена - самая длинная в мире. Ее протяженность - 70 км, на которой расположены 31 станция.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить первый (станции внутри Кольца) и второй (собственно Кольцевая линия) пересадочные контуры Московского метро.

В ходе строительства БКЛ закладываются технические решения, которые позволят присоединить к ней новые радиусы метро:

Рублево-Архангельскую линию - на станции "Карамышевская";

Коммунарскую линию - на "Улице Новаторов";

перспективную линию в Бирюлево и Щербинку - на "Кленовом бульваре".

Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на МЦД "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск", 11 пересадок на линии железной дороги. Крупнейшими ТПУ Большой кольцевой линии станут "Деловой центр", "Савёловская", "Нижегородская", "Улица Новаторов" и ряд других.

Всего в столице с 2011 года в Москве введено 305 км линий, 148 станций, 3 дополнительных вестибюля, Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также 10 электродепо.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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