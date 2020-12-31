Столичному стройкомплексу требуются рабочие руки

На днях уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал Владимиру Путину о влиянии коронакризиса на "самочувствие" компаний. По словам бизнес-омбудсмена, всего 13 процентов компаний удалось преумножить доходы или, по крайней мере, их не потерять. Пострадали же от пандемии в той или иной степени 83,7 процента предпринимателей, а три процента фирм были вынуждены вовсе свернуть деятельность.

Понятно, что отсутствие работы выплеснуло на рынок труда серьезную волну соискателей и в корне изменило работу и кадровых агентств, и служб занятости по всей стране вообще и в Москве в частности. Какие тренды возникли на столичном рынке труда во время пандемии, и что ждет рынок в 2021 году? Ответы на эти и другие вопросы пытались найти эксперты на онлайн-конференции РБК.

По словам первого заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александры Александровой, для столичного рынка труда характерен резкий рост количества безработных в апреле и количества вакансий, начиная со второй половины года. А еще в столице в этом году 450 тысяч человек оформили самозанятость. "Год назад мы говорили, что Москва - город с нулевой безработицей, работу здесь может найти каждый, и ничего не может повлиять на эту ситуацию при таком огромном спросе на рабочую силу. Средний уровень безработицы в столице на конец 2019 года был 0,4 процента, это примерно 28 тысяч человек, - рассказала эксперт, - В апреле, с приходом пандемии, на рынок одномоментно вышли 300 тысяч человек. Но как только были сняты серьезные ограничения, моментально появилось огромное количество вакансий. И безработица стала очень быстро снижаться - примерно до 100 тысяч человек. Число вакансий в несколько раз превышало "доковидное". В основном из-за того, что из-за закрытых границ в Москву не вернулись гастарбайтеры. А соискатели из других регионов опасаются ехать на заработки в столицу из-за эпидемической обстановки".

Другой тренд, считает Александра Александрова, это переход в цифру. Если раньше около 10 процентов сотрудников работали удаленно, то теперь, минимум, треть. Но цифровизация - тренд неоднозначный. Во многих компаниях работа в удаленном режиме в первые месяцы стала менее продуктивной. И пройдет немало времени, прежде чем эксперты рынка труда поймут, что же эффективнее для работника, работодателя и деятельности компании - онлайн или офлайн.

"Работать в офисе и удаленно - это две большие разницы, как говорят в Одессе, - согласилась управляющий партнер кадрового агентства "Визави Консалт" и федеральной рекрутинговой сети "Визави Метрополис" Валерия Дворцевая. - Многие компании впервые столкнулись с тем, что "офисные" лидеры стушевались дома и уступили альфа-места совсем другим людям. Топ-менеджерам пришлось в срочном порядке вырабатывать стратегии, как поддерживать и развивать компетенции сотрудников на удаленке. Стали выше цениться самодисциплина, умение принимать самостоятельные решения, способность доводить дела до конца даже при минимальном контроле. И сейчас компании изо всех сил стараются научиться дистанционно развивать эти компетенции".

И наоборот, такие "ценности" в характере сотрудников, как вечное поддакивание начальству и наушничество, совершенно обнулились.

"В этих условиях очень сильно изменилась роль эйчаров (HR), - добавила Валерия Дворцевая. - Даже если оставить за кадром изменение нормативной базы, им приходится группироваться "в прыжке", потому что многое из того, что происходило само собой, теперь надо подталкивать. И именно эйчары сейчас должны поддерживать сотрудников, стимулировать и мотивировать их. Научить правильно сочетать работу и личное время, следить, чтобы люди не выгорали из-за того, что работа пришла к ним домой".

По словам директора Центра занятости населения "Моя работа" Романа Шкута, с апреля гражданам, потерявшим работу, выплачено пособий на 17 миллиардов рублей. Но уже сейчас при желании найти работу в столице можно. Эксперты центра наблюдают увеличение спроса работодателей на специалистов в области транспорта и логистики, ЖКХ, взрывной рост спроса на айтишников. Наблюдается дефицит рабочей силы в строительных компаниях. Сейчас в столице и Подмосковье строительный сектор интенсивно развивается, реализуется много интересных перспективных проектов. А из-за закрытия границ строительные компании вынуждены искать персонал внутри страны. Открыто 35 тысяч вакансий, и это с учетом того, что в последнее время службе занятости удалось трудоустроить в сектор более 10 тысяч человек.