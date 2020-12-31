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31.12.2020 16:30
Рубрика: Происшествия

В московском метро пассажир "ради хайпа" остановил поезд

Текст: Сергей Бабкин

Пьяный пассажир московского метро прыгнул на рельсы, чтобы "поймать хайп" и остановить поезд. Машинист быстро среагировал и поднял человека на платформу.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, инцидент произошел на станции "Косино". Судя по кадрам с камер, мужчина встал на рельсы, а когда заметил поезд, лег в спасительный желоб. Машинист Олег Рочагов экстренно остановил поезд и затем помог мужчине подняться на платформу.

Пассажир был задержан полицией. Метро изучит все обстоятельства, и если вина мужчины подтвердится, с него потребуют компенсацию за простой составов - около миллиона рублей. А машинисту выдадут премию и награду.

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