В московском метро пассажир "ради хайпа" остановил поезд

Пьяный пассажир московского метро прыгнул на рельсы, чтобы "поймать хайп" и остановить поезд. Машинист быстро среагировал и поднял человека на платформу.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, инцидент произошел на станции "Косино". Судя по кадрам с камер, мужчина встал на рельсы, а когда заметил поезд, лег в спасительный желоб. Машинист Олег Рочагов экстренно остановил поезд и затем помог мужчине подняться на платформу.

Пассажир был задержан полицией. Метро изучит все обстоятельства, и если вина мужчины подтвердится, с него потребуют компенсацию за простой составов - около миллиона рублей. А машинисту выдадут премию и награду.