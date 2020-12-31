В Москве из-за непогоды задержано более 100 новогодних рейсов

В столичных аэропортах из-за сложных метеоусловий задержано более 100 рейсов.

По данным сервиса "Яндекс. Расписание", в Домодедово задерживаются 93 борта, во Внуково 11, в Шереметьево - 5. При этом во Внуково и Домодедово перевозчики отменили по три рейса, а в Шереметьево - 48.

Как отметили в аэропорту Домодедово, ранним утром прошел ледяной дождь, и полеты были ограничены более чем на час. Из-за этого сбилось расписание. Аэродромные службы делают все возможное, чтобы пассажиры успели встретить Новый год за праздничным столом.