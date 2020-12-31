Новости

Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" на 2021 год 09:51
Умерла пострадавшая в ДТП со спикером ярославской облдумы 09:49
В Токио суточный прирост заболевших COVID-19 превысил тысячу человек 09:16
Оперштаб: Еще 6076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:16
С кем может сыграть Россия в четвертьфинале МЧМ по хоккею 09:14
Что раздражает россиян в новогоднюю ночь 09:11
Назван зимний лайфхак против коронавируса 09:06
В Москве завершилось благоустройство улиц в районе Киевского вокзала 09:05
"Елка желаний" помогла тюменской семье получить путевку на море 08:37
Врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса 07:52
В Забайкалье пытались доставить подарки в колонию квадрокоптерком 07:52
Китай одобрил свою вакцину от коронавируса для выхода на рынок 07:40
В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов 07:21
В Йемене число жертв обстрела аэропорта возросло до 25 06:55
Браконьерам в Приморье не удалось добыть животных к новогоднему столу 06:40
В КНР за полмесяца вакцинировали от коронавируса более 3 млн человек 06:30
Мечты четверых детей Евдокимовых из ЕАО исполнились на "Елке желаний" 06:00
CNN: Трамп пропустит свою новогоднюю вечеринку во Флориде 05:50
В Приморье восстановлено прерванное из-за морозов энергоснабжение 05:46
Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни 05:41
На 1 января у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение 05:03
В Греции прекращена приоритетная вакцинация госчиновников 04:53
Мясников предупредил о смертельно опасной ошибке при похмелье 04:40
Четыре человека пострадали в результате взрыва в Риге 03:42
Глава правительства Сахалина исполнил новогодние желания двух сестер 03:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
31.12.2020 09:05
Рубрика: Экономика

В Москве завершилось благоустройство улиц в районе Киевского вокзала

Текст: Ирина Огилько

Завершены основные работы по благоустройству улиц, прилегающих к Киевскому вокзалу. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В этом году работы шли на набережной Тараса Шевченко - от Новоарбатского моста до Бородинского, Бережковской набережной - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, Украинском бульваре - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах.

Фото: Комплекс городского хозяйства
Вылетную магистраль Большие Каменщики - метро "Коломенская" благоустроили в Москве

"Благоустройство в районе Дорогомилово является логичным продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала, - подчеркнул Петр Бирюков. - Основная задача - раскрыть потенциал этой территории, сделать ее более комфортной как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает или отправляется с Киевского вокзала, работает в многочисленных офисах и торговых центрах".

Заммэра напомнил, что благоустройство набережных - одно из приоритетных направлений, более 30 из них после проведенных работ стали любимыми местами отдыха горожан. На набережной от Новоарбатского до Бородинского моста разместятся детские площадки и места отдыха, напротив Киевского вокзала ремонтируется причальная зона.

В рамках благоустройства на набережной Тараса Шевченко обустроили велодорожку протяженностью 660 метров и шириной два метра. Еще одна велодорожка протяженностью 374 метра появилась на Бережковской набережной.

В следующем году оборудуют одну спортивную и три детские площадки. Установили 448 новых фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными лампами.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках благоустройства установлены два новых остановочных павильона, в которых можно не только комфортно подождать автобус, но и зарядить мобильный телефон, подключиться к Wi-Fi.

В 2021 году в районе Дорогомилово запланированы работы по высадке 120 деревьев и двух тысяч кустарников, установке малых архитектурных форм.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Шойгу поздравил военных и ветеранов с наступающим Новым годом
ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства от COVID-19
Врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса
Видео: Российские космонавты с МКС поздравили жителей Земли с Новым годом
Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году