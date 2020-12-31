В Москве завершилось благоустройство улиц в районе Киевского вокзала

Завершены основные работы по благоустройству улиц, прилегающих к Киевскому вокзалу. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В этом году работы шли на набережной Тараса Шевченко - от Новоарбатского моста до Бородинского, Бережковской набережной - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, Украинском бульваре - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах.

"Благоустройство в районе Дорогомилово является логичным продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала, - подчеркнул Петр Бирюков. - Основная задача - раскрыть потенциал этой территории, сделать ее более комфортной как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает или отправляется с Киевского вокзала, работает в многочисленных офисах и торговых центрах".

Заммэра напомнил, что благоустройство набережных - одно из приоритетных направлений, более 30 из них после проведенных работ стали любимыми местами отдыха горожан. На набережной от Новоарбатского до Бородинского моста разместятся детские площадки и места отдыха, напротив Киевского вокзала ремонтируется причальная зона.

В рамках благоустройства на набережной Тараса Шевченко обустроили велодорожку протяженностью 660 метров и шириной два метра. Еще одна велодорожка протяженностью 374 метра появилась на Бережковской набережной.

В следующем году оборудуют одну спортивную и три детские площадки. Установили 448 новых фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными лампами.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках благоустройства установлены два новых остановочных павильона, в которых можно не только комфортно подождать автобус, но и зарядить мобильный телефон, подключиться к Wi-Fi.

В 2021 году в районе Дорогомилово запланированы работы по высадке 120 деревьев и двух тысяч кустарников, установке малых архитектурных форм.