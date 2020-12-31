В Москву после Нового года придет русская зима

Настоящая русская зима придет в Москву после Нового года. Таким прогнозом накануне праздника поделились специалисты центра погоды "Фобос".

В саму новогоднюю ночь и ближайшие пару дней сохранится температура в районе 0 - минус 1 градуса. Возможен гололед. В связи с этим, как писала "РГ", в столичном регионе введен "желтый" уровень погодной опасности.

В дальнейшем погода начнет меняться в зимнюю сторону. К середине следующей недели пройдет снег и подморозит до минус 5. А в Рождество столбики термометров покажут минус 10.