В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Из-за сильного ветра и гололеда в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до девяти вечера 31 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России. "Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Погода потенциально опасна", - такая информация размещена на сайте ведомства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столичный регион будет находиться на стыке двух атмосферных явлений - циклона и антициклона. Последний не пропускает облачность и осадки на восток. Поэтому в понедельник в Москве установилась морозная и солнечная погода.

Синоптик пообещал, что уже в среду, 30 декабря, начнется потепление, ближе к вечеру воздух прогреется до нуля. А в последний день уходящего года оттепель до плюс двух, но при этом высока вероятность дождя и мокрого снега.