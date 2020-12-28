Вильфанд рассказал о "температурном градиенте" в европейской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 31 декабря в небе над столичным регионом продолжится борьба циклона и антициклона.

Область низкого давления будет пытаться прорваться с запада на восток, а область высокого - активно противостоять этому. Данный процесс приведет к установлению большого "температурного градиента" в центре европейской части России.

"Например, в Тверской области и Брянской ночью 1 января температура будет 0...+4 градуса. А в Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах похолодает до 8-16 мороза ", - подчеркнул синоптик, обратив внимание на интересный момент: расстояние между регионами небольшое - всего тысяча километров, а температура будет отличаться на 15-20 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил ТАСС, что в начале недели в Москве температура воздуха будет на три градуса ниже нормы. Но из-за антициклона ожидается солнечная погода. Похолодание продлится недолго. Уже со среды столбики термометров поползут вверх. В последний день уходящего года будет плюсовая температура, возможны смешанные осадки в виде снега и дождя.