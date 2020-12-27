Москвичей предупредили об аномальных холодах в начале недели

На три градуса ниже нормы ожидается в столице и Подмосковье в первой половине недели.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, похолодание начнется уже в ночь на понедельник. Этой ночью в столице ожидается 10-12 градусов мороза, в отдельных районах - до -16, в Подмосковье - до -18. "Утром тоже еще достаточно холодно. Аналогичная погода и во вторник", - приводит слова синоптика ТАСС.

В то же время из-за антициклона погода будет солнечной и без осадков.

Похолодание продлится недолго. Ближе к концу года ожидается оттепель - повышение температуры начнется со среды. В последний день уходящего года и в первый день нового, по предварительным расчетам Гидрометцентра, будет плюсовая температура. Возможны смешанные осадки в виде снега и дождя.