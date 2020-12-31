Браконьерам в Приморье не удалось добыть животных к новогоднему столу

В нацпарке "Земля леопарда" пресечена попытка браконьеров добыть животных к новогоднему столу, сообщил "РГ" специалист по связям с общественностью национального парка Иван Раков.

Нарушители выдали себя выстрелом. Специалисты антибраконьерского рейда "Земли леопарда", которые перешли перед праздниками на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым всплеском браконьерства, локализовали выстрел в рекреационной зоне нацпарка. Группа оперативно отправилась на поиски его источника.

Отсутствие снега осложнило поиск, но браконьеры все-таки были задержаны после непродолжительной погони. "Так как охота на территории национального парка является уголовным преступлением, для проведения следствия на место задержания прибыли сотрудники МВД России по Приморскому краю. Составлено заявление на возбуждение уголовного дела", - говорится в сообщении.

Сейчас госинспекторы "Земли леопарда" отслеживают и нарушителей противопожарной безопасности и незаконные рубки деревьев, что особенно насущно в связи с новогодними праздниками.