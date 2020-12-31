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31.12.2020 15:00
Рубрика: Общество

В России наступил новый, 2021 год

Текст: Ольга Журман
Первыми в нашей стране новый год встретили жители Чукотского автономного округа и Камчатского края. Это случилось в 15.00 по московскому времени. Теперь 2021-й шагает по России.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Но самыми-самыми первыми его встретили шесть работников маяка "Русская Кошка", который расположен на косе. Она выступает на 20 километров в Берингово море. Эту косу открыл в 1651 году Семен Дежнев.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Вслед за ними новый 2021 год встретили жители поселков Провидения, Эгвекинот, мыс Шмидта, окружного центра - города Анадыря. Но есть маленькое "но": коренные жители Чукотки встречают новый год чуть раньше - в день зимнего солнцестояния. Этот праздник называется Пэгытти, в честь значимой для жителей Чукотки звезды, появляющейся в ночь с 21 на 22 декабря на небосводе.

На Чукотке говорят, что новый год нельзя встречать с плохими мыслями, нужно думать о хорошем и светлом, иначе наступающий год не будет удачным. Так и сделали только что жители округа.

В столицу Камчатского края - Петропавловск - Камчатский последний день ушедшего года принес снег, который придал новогодней ночи особенный романтичный вид, а людям - соответствующее настроение. Конечно, в краевом центре и в других населенных пунктах края прогремел праздничный фейерверк.

Но вот прямо сейчас, в эти послеполуночные минуты, на восточном побережье полуострова катастрофически ухудшается погода. Синоптики еще днем обещали в первой половине ночи волны высотой восемь - десять метров, которые усилятся до 12 метров. Начинается сильный ветер. И такая погода продлится здесь до 3 января.

Менее чем через час 2021 год наступит на Колыме и Сахалинской области (16.00 мск), затем в Приморье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае (17.00 мск), Приамурье, Якутии и Забайкалье (18.00 мск), Бурятии (19.00 мск).

Фото: iStock
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А затем Новый год отправится дальше. В 20.00 мск он наступит в Тыве, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Красноярском и Алтайском краях.

В 21.00 мск - в Омской и Свердловской областях. Через час - в Челябинске, Перми, Тюмени и Башкирии. В 23.00 мск - в Удмуртии, Тольятти и Самаре.

А затем в Москве и во всех других регионах, которые живут по столичному времени.

И, наконец, в час ночи по московскому Новый год доберется до Калининграда. Это будет его конечный "пункт назначения". С Новым годом всех!

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