В Забайкалье пытались доставить подарки в колонию квадрокоптерком

Попытку доставки запрещенных предметов и веществ с помощью беспилотного летательного аппарата в колонию пресекли в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по региону.

Квадрокоптер перехвачен в воздухе над ограждениями учреждения сотрудниками дежурной смены и караула. Им управляли три человека, которые задержаны.

В "посылке" находился полимерный сверток овальной формы, в котором находились шприцы, наполненные веществом темно-зеленого цвета по внешним признакам схожим с наркотическим, 36 сим-карт, наушники, зарядное устройство и вещество белого цвета без запаха, сотрудниками учреждения обнаружены и изъяты.

По данному факту назначена служебная проверка.