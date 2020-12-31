В Татарстане поставили спектакль о молодежных ОПГ "Город Брежнев"

В Набережночелниноском государственном татарском драматическом театре состоялась премьера спектакля "Город Брежнев".

Роман Шамиля Идиаутуллина "Город Брежнев", ставший в 2017 году третьим лауреатом "Большой книги", дождался первой театральной инсценировки. Произведение поставили на татарском языке в Набережных Челнах, где автор провел детство и юность. Собственно, в этом городе, носившем 1982-1988 годах имя генсека Брежнева, и разворачивается действие этого отчасти автобиографического романа.

Как не раз объяснял Шамиль Идиатуллин, будучи сам журналистом, он долго ждал, когда кто-нибудь напишет книгу о детстве на изломе советской эпохи: андроповское закручивание гаек, продуктовые талоны, западная музыка, первая любовь и бритоголовые гопники. Но, так и не дождавшись, взялся за перо сам.

Получился большой, многослойный текст, сочетающий в себе самые разные жанры от остросюжетного детектива и семейной мелодрамы до производственного романа. И хотя позднесоветский период для современной российской литературы не является неосвоенной целиной, Шамилю Идиатуллину удалось найти новую тему для рефлексий. Речь идет о подростковых группировках, возникших на заре 1980-х, (не путать с ОПГ 90-х). Это явление, известное еще как "казанский феномен", произвело большой резонанс в обществе. В Брежневе, как и в столице Татарстана, шла ожесточенная "война" между пацанами из разных микрорайонов - комплексов. Подростка из враждующей группировки могли забить насмерть арматурами или зарезать лишь за то, что он пересек границу территории. В этих реалиях и живет главный герой романа - школьник Артур.

Книга Шамиля Идиатуллина, с самого начала, что называется, напрашивалась на экранизацию. Для фильма, а тем более сериала, материал благодатный. Но с кино по сей день так и не сложилось.

А вот вообразить театральную версию "Города Брежнева" напротив, почти невозможно. Но руководитель Челнинского татарского драмтеатра Олег Кинзягулов решился на этот отчаянный шаг. В результате семисотстраничный роман превратился в четырехчасовой спектакль на татарском языке. Рекордную и, скажем честно, пугающую длительность постановки режиссер объяснил просто: "Нам был дорог каждый этюд, каждый ритмический рисунок. Практически любая фраза Шамиля Идиатуллина в романе рождает такие космические смыслы, что хочется об этом говорить, говорить и говорить".

Спектакль получился действительно очень многословным. Олег Кинзягулов не побоялся помимо ключевых диалогов вложить в уста героев внутренние монологи и авторский текст. Но это вовсе не повредило постановке. Общая атмосфера, музыка, декорации с самого начала настроили зрителя на размеренный, меланхолический лад. Практически все действие разворачивается на крыше многоэтажки, над которой нависают строительные краны с бетонными панелями. Технологически аскетичный и в то же время емкий и точный образ был создан художником Лейсан Хусаиновой. Это и каменные джунгли, и романтические, устремленные ввысь мечты подростков и опасное хождение по краю бездны.

Тема группировок, являющаяся нервом романа, в спектакле обозначена штрихами. То ли Олег Кинзягулов не нашел подходящих решений для изображения драк стенка на стенку, то ли намеренно понизил градус насилия. На первый план здесь выступают любовная и семейная линии. Трогательно показан школьный роман главного героя Артура (Винер Файзуллин) и Татьяны (Физалия Габидуллина). Чтобы передать характеры персонажей режиссер прибегает к интересным пластическим метафорам. Так, резко отличающаяся от сверстников, интеллигентная Татьяна ходит на цыпочках, словно не желая соприкасаться с жутковатой реальностью.

Не менее интересно наблюдать за взаимоотношениями родителей Артура - Вазыха (Илфат Аскаров) и Ларисы (Миляуша Имамова). Здесь Олегу Кинзягулову тоже удаются оригинальные ходы. Бытовой эпизод, в котором супруги складывают белье в недавно приобретенную дефицитную стиральную машину "Вятка" неожиданно превращается в эротическую сцену. Причем, исключительно на символическом уровне, без поцелуев и объятий. Это один из самых ярких и смешных моментов постановки.

Кое-какой, но уже сценографический трюк, режиссер припас под конец спектакля. Часть декораций, которые, казалось, останутся неизменными до занавеса, неожиданно трансформируется, следуя чеховской формуле "ружья на стене".

Но сам финал никаких кульбитов в себе не таит. Олег Кинзягулов строго следует авторскому тексту. Финальный монолог Артура, в котором он обещает защищать свой дом, комплекс, пацанов, Таньку и город Брежнев не мог оставить зал равнодушным. Жители Набережных Челнов имеют полное право считать, что эти слова обращены именно к ним, а не к каким-то там абстрактным зрителям.

Как рассказал журналистам побывавший на премьере Шамиль Идиатуллин, желание Олега Кинзягулова поставить "Город Брежнев" поначалу сильно его изумило. Он не представлял, как это может выглядеть на сцене. Автор никак не участвовал в сценическом процессе, не пытался повлиять на режиссерский взгляд и был морально готов к любым интерпретациям. Результат его приятно удивил.

Корреспондент "РГ", спросил писателя, пытался ли он романом исцелить собственные психологические травмы, связанные с подростковым насилием, и считает ли он тему молодежных ОПГ актуальной по сей день.

- Для меня не было проблемы изживания психологической травмы. Вся эта история с гопничеством меня обошла стороной. Дрался я считанное количество раз, победителям из драк выходил еще реже (смеется). Не то, чтобы меня это меня все это мучило и терзало всю жизнь. Меня скорее ввергало в печаль то, что огромная армия моих ровесников, многие среди которых были сильнее, а зачастую и умнее меня, не дожила до нулевых годов. Они могли перерасти все это. Как известно, из бывших гопников иногда получаются хорошие и нежные отцы, добрые граждане, которые искренне заботятся об окружающих и готовы защищать их. Еще меня расстраивает то, что сейчас мы очень старательно пытаемся все это забыть, сделать вид, ничего не было. Гопники никуда не делись, просто, когда уровень жизни стал повыше, это явление приобрело более мягкий характер. Но если мы не будем готовы, все может вернуться на новом витке, так что мало не покажется.