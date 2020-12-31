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31.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Сергей Катырин не исключил, что часть малого бизнеса уйдет в тень

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин не исключает, что в новом году часть предприятий малого бизнеса может либо закрыться, либо уйти в тень.

В чем причина и как избежать этого, обсуждали на эксклюзивной онлайн-конференции в "Российской газете". В ней приняли участие собкоры "РГ" из Новосибирска, Калининграда, Барнаула, Астрахани и Ростова-на-Дону.

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Каждому вмененщику уже давно надо было определиться, на какой налоговой системе он будет работать дальше. И оформить все, как следует. Предлагается перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения либо стать самозанятыми.

Однако многие предприниматели, работающие по ЕНВД, не торопятся с выбором, надеясь, что действие единого налога все-таки продлят или предложат какой-то новый вариант. Существующий выбор их не устраивает.

Ситуация тревожная, поэтому я и спросила главу ТПП о ЕНВД. Сергей Катырин признал, что это один из самых злободневных вопросов, "над которым мы бьемся уже не первый месяц". ТПП даже обращалась к властям, чтобы позже отменить вмененку, уже после пандемии.

Фото: iStock
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Сергей Николаевич, как ситуация с отменой повлияет на малый бизнес? Ждать ли нам массовых закрытий или ухода в тень?

Сергей Катырин: Любые изменения в нормативной базе, касающиеся налогообложения, финансовой деятельности, особенно для малого бизнеса, очень болезненны. Многие в такие переходные периоды действительно или прекращают деятельность, или уходят в тень. Такая опасность есть, скрывать не стану. Правда, не думаю, что уход будет массовым. Но он будет. Известно, что на патенте не могут работать те, кто торгует подакцизными товарами, водкой, например. Есть ряд других ограничений. Переход будет непростым.

Но хочу подчеркнуть, что все-таки есть и достаточно широкий спектр вариантов для так называемого бесшовного перехода на новые режимы. Создаются дополнительные возможности в патентной системе. По количеству направлений, условий.

А что власти регионов могут предложить?

Сергей Катырин: У них есть право уменьшать налог на упрощенке, свести его до одного процента.

Понятно, что региональные власти исходят из возможностей, которые у них есть. Насколько бюджет может выдержать такое снижение. Но, с другой стороны, это возможность сохранить бизнес своего региона. Дать ему возможность развиваться и по максимуму сохранить количество предприятий.

Сергей Николаевич, а что вы посоветуете тем, кто выжидает?

Сергей Катырин: Не выжидать. Я бы рекомендовал всем очень внимательно отнестись к ситуации.

Фото: РИА Новости
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Те, кто не напишет соответствующее заявление или не объявит о том, куда он переходит, в какую форму налогообложения, их просто автоматически переведут на общую систему. Поэтому надо исходить из того, сможет ли предприятие на ней работать. Или все-таки избирать для себя патентную систему, что-то другое.

Никаких переносов до 2022 или 2025 года, как многие до сих пор ждут, уверен, не будет.

В Алтайском крае, по последним данным, чуть больше половины предпринимателей сделали свой выбор. У нас патенты вообще не востребованы. В основном выбирают упрощенку и самозанятость. Что-то можно новое предложить для предпринимателей, чтобы облегчить этот выбор?

Сергей Катырин: Надо внимательно проанализировать все те новшества, которые наработаны сегодня правительством РФ, регионами. Там много чего сделано. Выбор есть.

А надеется, что Дед Мороз придет и отменит закон, который вступает в силу уже завтра, не стоит. Дед Мороз, конечно, дедушка добрый, но нам с вами, скорее всего, в этом плане он ничего такого не подарит.

Продолжение интервью с президентом ТПП Сергеем Катыриным читайте на сайте и в ближайшем номере "Российской газеты".

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