На Ставрополье в аварии с бульдозером погибли 4 человека

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием тяжелой дорожной техники и легкового автомобиля погибли четыре человека. Об этом в четверг сообщили "РГ" в экстренных службах края.

Информация о случившемся появилась на сайте главного управления МЧС России по региону. Там сообщается, что инцидент произошел на 85 километре трассы Ставрополь - Минеральные Воды - Александровское. В результате инцидента дорогу не перекрывали.

- В аварии с бульдозером, который принадлежит дорожным службам, погибли четыре человека. Все они находились в легковом автомобиле, - заявили в экстренных службах Ставрополья.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают личности погибших.