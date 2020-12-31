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31.12.2020 10:58
Рубрика: Общество

Глава Ставрополья исполнил желание семьи покататься на лыжах

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Пресс-служба губернатора Ставропольского края Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Многодетная семья из города Невинномысска Ставропольского края в новогодние праздники отправиться в Приэльбрусье на горнолыжный склон. Это было желание одного из членов семьи - 17-летнего Андрея Ларионова, которое исполнил глава региона Владимир Владимиров. А его брату-близнецу Антону подарили велосипед.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи
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Открытку от Андрея губернатор сорвал с Елки желаний - предновогодней акции, в которой представители власти и известные люди исполняют мечты жителей страны. Ее куратором стала некоммерческая организация "Волонтеры-медики".

Как рассказала корреспонденту "РГ" мама двух близнецов Андрея и Антона Яна Ларионова, сыновья вовсе не надеялись, что их желания исполнятся.

- Мы узнали об акции от нашей знакомой, которой вместе с семьей посчастливилось в прошлом году поехать в Москву - их открытку тоже сорвали с елки. Я предложила детям поучаствовать, но они были настроены очень скептически. Стали перебирать варианты. Андрей сказал, что мечтает поехать покататься на лыжах. Мы хоть и живем на Северном Кавказе, в горах бываем нечасто, - говорит Ларионова.

У Андрея с детства проблемы со слухом. Еще в роддоме у него обнаружили менингит. В результате ребенком перестал что-либо слышать. Однако позже слух удалось вернуть - ему установили так называемое электронное ухо. Сейчас он регулярно ездит в санаторий на лечение.

Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
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- Андрею с Антоном сейчас 17 лет. В следующем году мы бы уже не смогли принять участие в "Елке желаний". Это настоящее чудо, что желания моих детей исполнили под Новый год, - говорит Яна Ларионова.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров приехал к семье в Невинномысск, чтобы передать путевку в горы, а также привез велосипед для Антона - не так давно у него сломался его старый.

Всего же Владимиров сорвал с "Елки желаний" 15 открыток. Их авторам он вручил подарки лично. Исполнить мечты других ставропольцев взялись члены правительства края и главы муниципалитетов.

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