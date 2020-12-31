В Мариинской больнице Северной столицы сделали редкую гибридную операцию по удалению дополнительного шейного ребра и восстановлению кровотока в правой руке молодой пациентки. Операция была выполнена силами мультидисциплинарной бригады специалистов под руководством главного врача больницы профессора Анатолия Завражнова.

Как рассказали медики, молодая пациентка поступила с жалобами на боли в правой руке, потерю чувствительности в пальцах, невозможность выполнения повседневной работы. Прежде она неоднократно обращалась в разные клиники, проводила курсы различных сосудистых препаратов, однако любое лечение было безуспешным. Когда женщина уже не смогла выполнять работу из-за нарушения двигательных функций правой руки, то в одной из поликлиник терапевт направил ее к сердечно-сосудистым специалистам Мариинской больницы.

В ходе дополнительных обследований специалисты больницы обнаружили, что сосуд, который питает руку на уровне плеча, перекрыт так называемыми тромботическими массами, поэтому кровоток нарушен. Также выяснилось, что у пациентки с рождения имеется дополнительное шейное ребро, которое придавливает артерию, снабжающую саму руку, что и явилось причиной образования тромбов. Такой случай встречается в медицинской практике очень редко, менее чем у 0,1 % населения.

Мультидисциплинарной бригадой была проведена операция. Во время вмешательства было удалено дополнительное шейное ребро, которое вызывало компрессию, были убраны тромбы с участков артерий, и следующим этапом сделана пластика сосуда, которая и восстановила его проходимость.

Кровоснабжение руки восстановилось, вернулась чувствительность пальцев. В дальнейшем пациентка сможет полностью вернуться к привычному образу жизни.