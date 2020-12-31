Губернатор Заполярья подарил ноутбук больной девочке

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в "Елке желаний" и исполнил новогоднюю мечту двенадцатилетней жительницы Заполярья Дианы.

- В этом году я вытянул открытку от двенадцатилетней Дианы, она на Новый год загадала ноутбук, - рассказал глава региона в соцсети. - Мне стало интересно и я позвонил ей. Оказалось, Диане нужен ноутбук, чтобы учиться и общаться с друзьями в соцсетях, пока она проходит лечение в больнице. У девочки онкология... Диана очень светлый ребенок, который сейчас проходит тяжелейшее испытание. И она очень сильная.

О сражающейся с недугом юной северянке Андрей Чибис рассказал известному телеведущему Андрею Малахову, который пригласил Диану в гости за кулисы программы "Привет, Андрей!" в Москве.

- Дорогая Диана, я очень рад, что мы познакомились, - добавил Андрей Чибис. - Желаю тебе здоровья. А мы, взрослые, будем рядом.