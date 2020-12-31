В Петербурге открылось отделение скорой медицинской помощи

Накануне Нового года в Александровской больнице Петербурга, перепрофилированной под прием пациентов с коронавирусом, открылось отделение скорой медицинской помощи (ОСМП). Введение в строй нового отделения позволит сократить время ожидания пациентов в приемном отделении больницы, и, соответственно, и в машинах скорой помощи, а также снизит нагрузку на инфекционные койки, позволяя направлять на них больных со среднетяжелым или тяжелым течением коронавирусной инфекции.

В состав отделения скорой медпомощи входят так называемые койки динамического наблюдения. Сюда направляют часть поступивших пациентов из приемного отделения. Это те больные, которые по тяжести пневмонии с одной стороны - не требуют госпитализации на момент обращения, но в то же время, с учетом коварства вируса, за ними требуется врачебное наблюдение.

В короткое время, от нескольких часов до 1-2 суток, в ходе обследования и наблюдения определяются показания для дальнейшего лечения таких больных. Пациенты либо выписываются на амбулаторное лечение, в строгом соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава, либо переводятся в госпиталь Ленэкспо, или же переводятся в инфекционные отделения больницы. Подсчитано, что через отделение скорой помощи будет проходить до 15 процентов от общего числа поступающих больных.

Многопрофильная Александровская больница была перепрофилирована на прием пациентов с COVID-19 в апреле этого года. Сюда каждые сутки поступают 75-95 человек с коронавирусом. Уже пролечено более 10 тысяч больных. Наличие в стационаре специалистов разных профилей и высокотехнологичного медицинского оборудования, позволило, в отличие от ряда других перепрофилированных стационаров, одновременно оказывать медицинскую помощь пациентам при сочетании тяжелой соматической патологии, травмами и коронавирусными пневмониями.