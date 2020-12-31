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31.12.2020 17:06
Рубрика: Экономика

В Ростуризме рассказали, как Петербург смог сгладить последствия пандемии

Текст: Татьяна Тюменева

Благодаря совместной работе властей Северной столицы и туристского бизнеса на внутреннем рынке Санкт-Петербург смог нивелировать падение турпотока и доходов отрасли "отыграв" 20% на внутреннем рынке, в итоге общее снижении показателей составило порядка 70% в 2020 году. Эти цифры назвали в Ростуризме.

Фото: Министерство курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
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Сгладить последствия пандемии и соответствующие ограничения удалось за счет новых стандартов безопасности, программ по продвижению и участия в туристическом кешбэке. По результатам подведения итогов второго этапа программы кешбэка по общей стоимости бронирований город находится на 5 месте. Санкт-Петербург также оказался в числе лидеров среди городов, куда россияне чаще всего летали или путешествовали на поезде этим летом.

"Потерь много, и городу предстоит сложный процесс восстановления индустрии гостеприимства. Но даже несмотря на все сложности Санкт-Петербург смог запустить сезон, выиграть в престижных международных туристических конкурсах, реализовать ряд ярких проектов в новом гибридном формате и в целом - нащупать стратегию дальнейшего развития через новую туристическую географию города, совмещение культурно-познавательного, экологического и других новых видов туризма, а также через выход к концепции города как ворот на Русский Север или то, что в отрасли называют Серебряным Ожерельем страны", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Именно Северная столица стала первым городом России, который присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма и отдыха - Safe Travels (Безопасное путешествие), получив отдельный городской знак Safe Travels Spb - Безопасный гостеприимный Санкт-Петербург.

Фото: Сергей Новиков
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Петербург также первым в стране разработал пакет мер поддержки туристической отрасли. Так, на 2020-2021 годы освобождаются от основных региональных налогов гостиницы, санаторно-курортные организации и туркомпании, а также транспортные компании, осуществляющие автобусные перевозки на регулярной или заказной основе. Новые меры были приняты 23 декабря. Вместе с прямой финансовой поддержкой в виде займов, выделенной правительством города 28 декабря, общая сумма поддержки составит около 4 миллиардов рублей.

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