В Ростуризме рассказали, как Петербург смог сгладить последствия пандемии

Благодаря совместной работе властей Северной столицы и туристского бизнеса на внутреннем рынке Санкт-Петербург смог нивелировать падение турпотока и доходов отрасли "отыграв" 20% на внутреннем рынке, в итоге общее снижении показателей составило порядка 70% в 2020 году. Эти цифры назвали в Ростуризме.

Сгладить последствия пандемии и соответствующие ограничения удалось за счет новых стандартов безопасности, программ по продвижению и участия в туристическом кешбэке. По результатам подведения итогов второго этапа программы кешбэка по общей стоимости бронирований город находится на 5 месте. Санкт-Петербург также оказался в числе лидеров среди городов, куда россияне чаще всего летали или путешествовали на поезде этим летом.

"Потерь много, и городу предстоит сложный процесс восстановления индустрии гостеприимства. Но даже несмотря на все сложности Санкт-Петербург смог запустить сезон, выиграть в престижных международных туристических конкурсах, реализовать ряд ярких проектов в новом гибридном формате и в целом - нащупать стратегию дальнейшего развития через новую туристическую географию города, совмещение культурно-познавательного, экологического и других новых видов туризма, а также через выход к концепции города как ворот на Русский Север или то, что в отрасли называют Серебряным Ожерельем страны", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Именно Северная столица стала первым городом России, который присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма и отдыха - Safe Travels (Безопасное путешествие), получив отдельный городской знак Safe Travels Spb - Безопасный гостеприимный Санкт-Петербург.

Петербург также первым в стране разработал пакет мер поддержки туристической отрасли. Так, на 2020-2021 годы освобождаются от основных региональных налогов гостиницы, санаторно-курортные организации и туркомпании, а также транспортные компании, осуществляющие автобусные перевозки на регулярной или заказной основе. Новые меры были приняты 23 декабря. Вместе с прямой финансовой поддержкой в виде займов, выделенной правительством города 28 декабря, общая сумма поддержки составит около 4 миллиардов рублей.