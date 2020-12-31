В Сочи на "Елке желаний" школьнице подарили электропечь для глины

Новости

Музыкальный фестиваль "Заря" в парке "Зарядье" покажут в прямом эфире 11:33
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:29
С 1 по 9 января парковка в Москве будет бесплатной 11:19
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский попал в реанимацию с COVID-19 11:13
В Генпрокуратуре сформировали план проверок бизнеса на 2021 год 10:39
Мишустин разрешил переносить кешбэк-туры 10:31
Модернизированный вертолет "Ансат-М" впервые поднялся в небо 10:31
Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом 10:22
Специалист дала советы работающим в новогодние праздники 10:18
Опубликованы голы и лучшие моменты матча Россия-Швеция на МЧМ по хоккею 10:09
Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" на 2021 год 09:51
Умерла пострадавшая в ДТП со спикером ярославской облдумы 09:49
В Токио суточный прирост заболевших COVID-19 превысил тысячу человек 09:16
Оперштаб: Еще 6076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:16
С кем может сыграть Россия в четвертьфинале МЧМ по хоккею 09:14
Что раздражает россиян в новогоднюю ночь 09:11
Назван зимний лайфхак против коронавируса 09:06
В Москве завершилось благоустройство улиц в районе Киевского вокзала 09:05
"Елка желаний" помогла тюменской семье получить путевку на море 08:37
Врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса 07:52
В Забайкалье пытались доставить подарки в колонию квадрокоптерком 07:52
Китай одобрил свою вакцину от коронавируса для выхода на рынок 07:40
В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов 07:21
В Йемене число жертв обстрела аэропорта возросло до 25 06:55
Браконьерам в Приморье не удалось добыть животных к новогоднему столу 06:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
31.12.2020 10:34
Рубрика: Общество

В Сочи на "Елке желаний" школьнице подарили электропечь для глины

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Ученица 11-го класса гимназии № 8 Сочи Ирина Дудецкая на новогодней благотворительной акции "Елка желаний" получила долгожданный подарок.

Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
"Елка желаний" помогла тюменской семье получить путевку на море

Когда девочке было десять лет, у нее диагностировали хроническую почечную недостаточность, а три года назад она перенесла сложнейшую операцию по трансплантации.

- Каждые три месяца из-за осложнений мне приходится ездить в Москву, в Российский научный центр хирургии имени Петровского, - рассказывает Ирина. - Сейчас самочувствие улучшилось.

Во время реабилитации ей пришлось перейти на домашнее обучение. Правда, в последнее время она снова стала посещать уроки, чтобы лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ, а также дополнительно заниматься по русскому языку, математике, химии и биологии.

Кроме того, Ирина посещает центр творческого развития и гуманитарного образования. Но главная цель - поступить в Кубанский медицинский институт.

- Сейчас это моя самая заветная мечта, - признается школьница. - Мне очень хочется стать врачом, хотя в моей семье такой профессии ни у кого не было. Мама работает госслужащей в Горсобрании Сочи, папа - охранником в санатории "Русь", а старшая сестра - тренером в местной конноспортивной школе.

Фото: <a href="https://www.mvestnik.ru/newslent/ministr-sporta-rossii-vruchil-podarok-yunomu-zhitelyu-kirovska/" rel="nofollow" target="_blank">Зоя Кабыш/ Мурманский вестник</a>
Министр спорта РФ исполнил мечту 10-летнего мальчика

Раньше Ирина Дудецкая занималась вязанием из резинок, затем валянием из шерсти, а три года назад сильно увлеклась лепкой из полимерной глины.

- Свободного времени стало больше, и я занялась творчеством, - говорит она. - Я попросила у "Елки желаний" в подарок электропечь для запекания изделий из полимерной глины, которой мне очень не хватало для реализации своих идей. Раньше мне приходилось запекать в маминой духовке на кухне, а потом долго ее оттирать.

Зато сейчас девочка может спокойно доделать новогодние подарки для своих близких. Ирина призналась, что готовит к празднику фигурки бычков на счастье как символ грядущего года и цветы.

- В Новом году я желаю Ирине успешно окончить 11-й класс и поступить в институт, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский, вручая подарок. - Знаю, что она выбрала медицинскую специальность. Это очень почетная и важная профессия, уверен, что у нее все получится. Как в учебе, так и в творчестве. Пусть 2021 год станет для каждого сочинца счастливым. Здоровья всем, мира, и благополучия!

Кстати

Ежегодная новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Сочи 16 декабря.

В крупных торговых центрах города-курорта на елках были развешены игрушки с изображением снегирей. На них можно было прочесть пожелания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В регионах Общество Ежедневник Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Новый год

Главное сегодня

Путин под Новый год подписал десятки законов. Кратко о самых главных из них
В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса
Шойгу поздравил военных и ветеранов с наступающим Новым годом
ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства от COVID-19
Видео: Российские космонавты с МКС поздравили жителей Земли с Новым годом
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года