В Сочи на "Елке желаний" школьнице подарили электропечь для глины

Ученица 11-го класса гимназии № 8 Сочи Ирина Дудецкая на новогодней благотворительной акции "Елка желаний" получила долгожданный подарок.

Когда девочке было десять лет, у нее диагностировали хроническую почечную недостаточность, а три года назад она перенесла сложнейшую операцию по трансплантации.

- Каждые три месяца из-за осложнений мне приходится ездить в Москву, в Российский научный центр хирургии имени Петровского, - рассказывает Ирина. - Сейчас самочувствие улучшилось.

Во время реабилитации ей пришлось перейти на домашнее обучение. Правда, в последнее время она снова стала посещать уроки, чтобы лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ, а также дополнительно заниматься по русскому языку, математике, химии и биологии.

Кроме того, Ирина посещает центр творческого развития и гуманитарного образования. Но главная цель - поступить в Кубанский медицинский институт.

- Сейчас это моя самая заветная мечта, - признается школьница. - Мне очень хочется стать врачом, хотя в моей семье такой профессии ни у кого не было. Мама работает госслужащей в Горсобрании Сочи, папа - охранником в санатории "Русь", а старшая сестра - тренером в местной конноспортивной школе.

Раньше Ирина Дудецкая занималась вязанием из резинок, затем валянием из шерсти, а три года назад сильно увлеклась лепкой из полимерной глины.

- Свободного времени стало больше, и я занялась творчеством, - говорит она. - Я попросила у "Елки желаний" в подарок электропечь для запекания изделий из полимерной глины, которой мне очень не хватало для реализации своих идей. Раньше мне приходилось запекать в маминой духовке на кухне, а потом долго ее оттирать.

Зато сейчас девочка может спокойно доделать новогодние подарки для своих близких. Ирина призналась, что готовит к празднику фигурки бычков на счастье как символ грядущего года и цветы.

- В Новом году я желаю Ирине успешно окончить 11-й класс и поступить в институт, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский, вручая подарок. - Знаю, что она выбрала медицинскую специальность. Это очень почетная и важная профессия, уверен, что у нее все получится. Как в учебе, так и в творчестве. Пусть 2021 год станет для каждого сочинца счастливым. Здоровья всем, мира, и благополучия!

Кстати

Ежегодная новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Сочи 16 декабря.

В крупных торговых центрах города-курорта на елках были развешены игрушки с изображением снегирей. На них можно было прочесть пожелания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.