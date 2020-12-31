В Крыму построят еще шесть крымскотатарских школ

В Республике Крым увеличивается число детей, обучающихся на родном крымскотатарском языке. И некоторые из них вынуждены учиться в две смены. Поэтому власти республики приняли решение построить еще шесть крымскотатарких школ плюсом к 16-ти имеющимся. Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил в эфире программы "Открытый разговор" на телеканале "Миллет".

Новые школы согласно пожеланиям родителей возведут в Бахчисарае - на 600 мест, в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории - на 480 мест. Еще четыре школы будут построены в Симферополе и Симферопольском районе.

- В общей сложности на крымскотатарском языке обучаются порядка 6,7 тысячи детей, - уточнил Аксенов. - Из них в отношении 4800 детей родители приняли решение непосредственно обучать детей на родном языке. Также в общеобразовательных школах по общей программе функционируют классы с углубленным изучением крымскотатарского языка, где обучаются еще 1800 детей. В целом из 547 школ республики сегодня 16 крымскотатарских.

Правительство Крыма всегда готово поддержать родителей, что выбирают языком обучения крымскотатарский.