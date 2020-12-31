Перечень приоритетных инвестпроектов Свердловской области пополнят еще два суммарной стоимостью более миллиарда рублей.

Профильная комиссия одобрила присвоение соответствующего статуса проектам компаний "Гидронт" и "Эко Пак Урал". Первая занимается организацией импортозамещающего производства гидравлической аппаратуры при помощи цифровых двойников, а вторая строит завод по выпуску гофрокартона. Всего же в списке региональных приоритетных теперь 16 инвестпроектов. Их участники ведут деятельность на территории 10 муниципальных образований, сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Инвесторы вложили уже 78,9 миллиарда рублей и создали 1396 новых рабочих мест.

Как показал ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности агентства RAEX, большинство субъектов РФ столкнулось в уходящем году с нарастающими инвестиционными рисками. Кроме того, любые льготы - это выпадающие доходы бюджета. Инвесторы на Среднем Урале, допустим, платят налоги на прибыль и имущество по сниженным ставкам. И, хотя у этих мер господдержки высокий показатель эффективности (на один рубль преференций приходится 5,5 рубля налоговых отчислений и 9,4 рубля привлеченных средств), прогнозы начала года оптимизма не внушали, бюджет мог потерять из-за пандемии 100 миллиардов.

Прямая финансовая поддержка Федерации в виде 19 миллиардов рублей, а также бюджетные кредиты помогли отчасти стабилизировать ситуацию. Поступления НДФЛ почти вышли на плановые, по налогу на прибыль просадка сохраняется на уровне 28-30 процентов, в основном за счет малого и среднего бизнеса, сильнее всего пострадавшего от последствий СOVID-19. В итоге Свердловская область заняла 16 место среди всех регионов России в рейтинге RAEX, поднявшись на три ступени вверх и войдя в группу со средним потенциалом и минимальным риском.

Чтобы стимулировать инвесторов, 23 декабря Заксобрание области приняло целый пакет законов. В частности, сохранило на 2021 год льготную ставку 1,6 процента по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. То есть выпадающие 400 миллионов рублей пойдут на развитие Свердловской железной дороги, которая, в частности, по концессии собирается строить пути к ОЭЗ "Титановая долина".

Также депутаты убрали ограничение для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Их на Среднем Урале четыре: в Новоуральске, Краснотурьинске, Лесном и Верхней Туре. Статус резидента присвоен 14 компаниям. Они вложили в свои проекты уже 2,3 миллиарда рублей, создали 426 рабочих мест. Раньше особый режим по налогу на прибыль (ставка пять процентов в течение первых пяти лет и 10 процентов - с шестого по десятый) распространялся только на доход, полученный от деятельности в рамках ТОСЭР, теперь ограничение снято.

Понизили законодатели и ставку налога на прибыль (10 процентов на часть, зачисляемую в бюджет субъекта РФ) для участников региональных инвестпроектов. Срок действия льготы - с момента получения первой прибыли до 2029 года, но есть ряд условий, когда она может перестать действовать уже 1 января 2027 года.

Благодаря свежеиспеченному федеральному закону на Среднем Урале на днях подписано первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Заключила его компания "Мовиста Регионы", которая собирается участвовать в конкурсе на концессию общественного электротранспорта в Екатеринбурге. Примерный объем своих и привлекаемых инвестиций ею оценен в 58 миллиардов рублей. В региональном законе для СЗПК прописаны требования помягче: вложения бизнеса могут составлять от 200 миллионов до миллиарда рублей. Главное в этом документе - так называемая стабилизационная оговорка, которая фиксирует условия на весь срок реализации инвестпроекта: тарифы, порядок предоставления земельных участков, возмещение затрат на создание инфраструктуры, считает исполнительный вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева. Все это поможет инвесторам принять решение.

Прямая речь

Людмила Бабушкина, председатель Заксобрания Свердловской области:

- На протяжении всего 2020 года мы принимали решения, необходимые для поддержки крупного и малого бизнеса. Преференции для резидентов ТОСЭР и участников региональных инвестпроектов позволят повысить эффективность господдержки субъектов инвестиционной деятельности, стимулировать создание новых производств в перспективных отраслях, новых рабочих мест, улучшить инвестиционный климат, в том числе в долгосрочной перспективе. Это создает предпосылки для привлечения серьезных инвестиций в регион и направлено на стимулирование экономики.