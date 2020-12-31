Что раздражает россиян в новогоднюю ночь

Только трое из десяти наших соотечественников в новогоднюю ночь не испытывают раздражения по разным поводам. Остальные же, согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, в той или иной мере недолюбливают главный зимний праздник. И вот из-за чего.

"Самый раздражающий фактор - шум петард: так считает 16 процентов россиян. Особенно недовольны салютами родители малышей и хозяева домашних животных", - говорится в исследовании.

То, что в праздничную ночь многие пьют алкоголь, раздражает каждого десятого. Одни и те же передачи по телевизору нервируют 8 процентов, а обильная и зачастую вредная еда на столах - три процента. Еще два процента любят поворчать по поводу того, что праздник быстро заканчивается.

"Среди прочих раздражающих факторов - недосып, суета и мусор на улицах. В новогоднюю ночь нервируют цены такси и перебои с сотовой связью. Женщины негодуют по поводу горы грязной посуды, а мужчин из-за необходимости потратить сразу много денег", - рассказали аналитики.

Кстати

Главная новогодняя ель больше всего нравится жителям Уфы: две трети горожан в восторге от нее. На втором месте - праздничное дерево в Казани (63 процента), на третьем - в Воронеже (62 процента). В Красноярске и Нижнем Новгороде положительно оценили главную городскую ель по 59 процентов жителей. Чуть меньше эмоций вызвала новогодняя красавица у новосибирцев (57 процентов) и екатеринбуржцев (55).

Между тем

Самое главное для опрошенных SuperJob россиян - успеть купить подарки (12 процентов). На втором по значимости месте - окончание ремонта (6 процента). По 4 процента планируют прибрать и украсить дом, пообщаться с близкими. Сходить к врачу хотят успеть 3 процента. Также россияне спешат купить продукты и протестировать рецепты, войти в новый год без долгов и похудеть.