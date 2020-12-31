Корреспонденты "РГ" выяснили, чем жители Уральского округа могут заняться в первые дни нового года, чтобы провести время интересно и с пользой.

Экоелку из карандашей педагог тюменской гимназии № 21 Надежда Исакова сделала вместе со своими четвероклашками. Поделку признали лучшей в своей номинации на школьном конкурсе. Фото: Ирина Никитина

Свердловская область

Культурно-досуговые учреждения Екатеринбурга будут работать все зимние каникулы. В репертуаре оперного театра два новогодних балета - "Щелкунчик" и "Снежная королева", опера "Морозко" и рождественский концерт. В театре музыкальной комедии - постановки как для детей (сказка "Марья-искусница"), так и для взрослых ("Тетка Чарли", "Рапсодия в стиле рок", "Алые паруса" и т. д.). Театр юного зрителя представит две сказки - "По щучьему веленью" и "День рождения Снегурочки", а театр кукол - сразу пять, и билетов осталось немного. Расписание спектаклей выложено на сайтах учреждений. Желающие провести праздники в компании с хорошей книгой могут заглянуть в библиотеку им. Белинского: она открыта 4-6 января с 10.00 до 16.00.

Ельцин-центр 31 декабря закроется в 18.00, а 1 января откроется в 12.00, в остальные дни работает с 09.00 до 22.00. Но, однако, у музея первого президента России и Арт-галереи 31 декабря и 1 января - выходные дни. Далее - с 10.00 до 21.00. Режим работы горок и ледового городка с камином около Ельцин-центра: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Активных свердловчан приглашают на катки у спорткомплексов "Юность", "Динамо", на площадке "Екатеринбург Арены", в ЦПКиО им. Маяковского. Горнолыжников и сноубордистов - на ГЛК "Уктус".

Челябинская область

На Южном Урале, где из-за санитарных ограничений запрещены массовые и зрелищные мероприятия, акцент сделан на прогулки в парках, занятия спортом и утренники в театрах, которые обойдутся без хороводов с Дедом Морозом.

Во всех районах Челябинска открыты бесплатные ледовые площадки, а также около 80 дворовых хоккейных кортов. Одно массовое мероприятие все-таки запланировано - 9 января в парке имени Гагарина пройдет "Большая рождественская дискотека на катке".

Театральное объединение "Кировец", Новый художественный театр и кинотеатр имени Пушкина подготовили 16 спектаклей-сказок. В Челябинске пройдет онлайн-конкурс на самую красивую елочку. Его итоги подведут 10 января. Подробная афиша - на сайте управления культуры Челябинска.

Кафе, ресторанам и клубам до конца новогодних каникул запрещено не только принимать гостей по ночам, но и организовывать развлекательные программы. Заведения будут работать в формате общепита, так что, нагуляв аппетит, горожанам найдется где перекусить.

Курганская область

В Зауралье с 22 декабря возобновились театральные представления с числом гостей, не превышающим треть зала, но не более 50 человек, с 25 декабря разрешили проводить спортивные соревнования на открытом воздухе, начали работать секции зимних видов спорта.

Театр кукол "Гулливер" приглашает на спектакль "Звездочка для мамы". Шадринский драмтеатр покажет "Веселый переполох", а Курганский театр драмы - несколько спектаклей по мотивам русских народных сказок. Для взрослых Курганская драма тоже подготовила подарок - онлайн-концерт "Песенка года". 31 декабря в 12.00 артисты споют популярные российские хиты в группах театра в соцсетях.

Художественный музей представит "Новогодний микс". Кроме того, здесь открылась выставка новых работ художника Германа Травникова. В библиотеке имени Югова будут работать абонемент и Центр общественного доступа к информации. Любителей активного отдыха ждут на стадионах, катках, лыжных базах, мастер-классах по лыжным гонкам, фигурному катанию, конькобежному спорту, хоккею. А те, кто предпочитает оставаться дома, могут принять участие в онлайн-конкурсах и интеллектуальных играх, организованных учреждениями культуры и спорта.

Тюменская область

К январским праздникам Тюмень подготовилась основательно. Самую разнообразную программу по традиции представили филиалы Тюменского концертно-театрального объединения. 3 января в 11.00, например, можно пойти с малышами в местный театр кукол на спектакль "Умка". 4 января в 13.00 зрителей ждут артисты мюзикла "Царевна-лягушка" в драматическом театре, в 15.00 там же начнется сказка "Фунтик неуловимый". Балет "Аленький цветочек" Государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени" горожане смотрят нечасто - такая радость выпадает только в разгар зимних каникул. Вновь восхититься мастерством самого именитого в Западной Сибири коллектива тюменцы смогут 5 января в 12.00 в филармонии. Ну а Дворец культуры "Нефтяник" 6 января в 11.00 приглашает на "Новогодние приключения Колобка".

Огромная площадка в 2,5 тысячи квадратов для катания на коньках устроена прямо на набережной: каток работает с 11.00 до 23.00.

Резиденцию Дедушки Мороза в третий раз возвели на площади 400-летия Тюмени. Она открыта со 2 по 10 января с 12.00 до 19.00. Все январские каникулы по городу будет колесить "Дедморобус". В путешествии зимнего волшебника сопроводят музыканты Тюменского духового оркестра. 5 января в 16.00 веселая кавалькада стартует от площади 400-летия Тюмени, а завершит вояж в сквере "Песочные часы" у второго корпуса гимназии № 49.

Югра

Ханты-Мансийск объявлен в этом году новогодней столицей Сибири. И, хотя пандемия не дает развернуться празднику на полную, в округе все же придумали, как превратить каникулы в сказку. В ней есть место снежному экстриму и волшебным героям, северной кухне и ЧУМовым прогулкам, СПА-фестивалю и аллее снеговиков.

Полюбившаяся всем ЧУМовая улица уже открылась 28 декабря. В Археопарке разместились пять чумов, в каждом есть нечто особенное: чум-ресторан, чум-сувенир, чум-мастер-класс, чум-кафе и чум-музей. Хозяева улицы, представители хантов и манси, устроят праздник с играми, песнями, конкурсами и катанием на оленьих упряжках.

А посетителей единственной в своем роде "Резиденции Елки" ждут театральные и музыкальные постановки, игры, мастер-классы и, конечно же, море веселья. Рождественская ярмарка предложит подарки, сувениры, елочные украшения, сладости и угощения к праздничному столу. Особое внимание - детям: для них будут работать игровая зона со множеством развлечений, "Мастерская Деда Мороза" и инклюзивная площадка социальной адаптации "Сад добрых дел".

В новогодние каникулы северяне "попробуют" Югру на вкус. Колбаса из оленины, пельмешки с муксуном, настойка из клюквы, кедровые орешки в меду и чай на сибирских травах - все гастрономические бренды Югры представят на "Гастрономическом фестивале".

С 25 декабря в Ханты-Мансийске стартовала программа "Онлайн-каникулы-2020". Она продлится до 14 января. В течение трех недель на YouTube ежедневно выходят ролики с утренней зарядкой, мастер-классы новогодней тематики, видеозанятия и многое другое.

С 3 по 10 января в учреждениях дополнительного образования пройдут развлекательные и обучающие мероприятия. Свои программы для детей предлагают театр кукол и концертно-театральный центр "Югра-Классик". Вся информация - на сайтах организаций и департамента образования Югры.

Ямал

Выставки, мастер-классы, театрализованные программы - для жителей и гостей арктического региона подготовлено около 400 мероприятий, из них 200 - для детей. Большая часть пройдет на открытых площадках с непременным участием Ямал Ири - ямальского Деда Мороза.

Так, с 4 по 6 января Центр национальных культур Ямала приглашает на ярмарку "Рождественская сказка". В программе мастер-классы по росписи пряников и изготовлению подарков и елочных игрушек.

Гостей Комплекса городской усадьбы в Салехарде ждет театрализованное представление с русскими народными колядками конца XIX века. 6 января в Культурно-деловом центре впервые выступит камерный ансамбль, недавно созданный в учреждении.

26 декабря в Муравленко состоится фестиваль творческих инициатив "Парад Дедов Морозов". По Яр-Сале 31 декабря будет курсировать новогодняя агитбригада. В окружной столице в ночь на 1 января на площади ЦКиС "Геолог" пройдет программа "С Новым годом, салехардцы!". 6 января в Ноябрьск-парке - программа First Party "ХолодОК!", а в Центре досуга "Нефтяник" 9 января Ноябрьский городской театр представит спектакль "Новые Зимогоры".

В Новом Уренгое в арт-галерее городского музея стартует фестиваль Art-bombing. В музее освоения Севера в Губкинском 4 января будет работать "Лаборатория Деда Мороза". В научном шоу с яркими экспериментами примут участие Баба Яга и Кикимора.

Афиша новогодних мероприятий Ямала размещена на порталах "Культура Ямала" и "Культура.РФ".

Тем временем