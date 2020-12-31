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31.12.2020 08:37
Рубрика: Общество

"Елка желаний" помогла тюменской семье получить путевку на море

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Многие ребятишки из года в год просят у Деда Мороза техно-игрушки и спортинвентарь, а 12-летний Миша Сафонов из Тюменского района загадал… путешествие на море. Будущим летом его мечта осуществится: благодаря Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" Мишутка, два его брата, сестра и мама с папой поедут загорать на полуостров Крым. Такой классный подарок семье сделал губернатор области Александр Моор.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Про акцию я узнала в социальных сетях, - рассказала Мария Сафонова. - Письмо сочинили с Мишей. Отправили и даже как-то забыли об этом…

Каково же было удивление родителей, когда им объявили о поездке на Черное море. Причем всем вместе.

- Приятно и неожиданно! Теперь мы точно знаем, что есть в жизни место чудесам, - поделилась радостью мама.

Ира Рычкова, которой 13 лет, на "Елку желаний" отправила письмо-желание как раз по поводу велика, да не абы какого, а спортивного. Подарок о двух колесах губернатор выслал в поселок Туртас Уватского района. Не передать словами, как счастлива Иринка! Остается дождаться лета, чтобы испытать его мощности на тропе здоровья.

А депутат Госдумы Иван Квитка исполнил просьбу тюменки Марины Видьман. 10-летняя девочка хотела получить игровой руль, развивающий мышление и воображение. На каникулах, обещает Марина, она обязательно разберется, как с ним управляться.

Как пояснила пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына, на сайт проекта поступило сто заявок со всего региона. Сейчас ведомство подбирает благотворителей, которые до февраля 2021 года помогут исполнить мечты, "запечатанные" в оставшиеся письма.

Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

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