В Курганском областном Доме народного творчества прошел предновогодний онлайн-марафон национальных культур. В регионе живут представители более ста этносов. Наиболее широко представлены русские, татары, башкиры, казахи, украинцы и белорусы. У каждого свои традиции встречи Нового года. С некоторыми из них зауральцы познакомились во время марафона.

В гости со своим угощением

В казачьих станицах практически в каждом доме перед Новым годом смолили свиные туши - одно из главных блюд на столе. Список праздничных яств у всех примерно одинаков: колбаса, кутья, узвар (компот), пирожки с фасолью, орехом и картофелем.

Собираясь в гости, казаки брали с собой угощения для хозяев: бублики, семечки, печеный кабак (тыкву. - Прим. ред.) или конфетки из него, а также моченые яблоки и арбузы. На стол ставили только то, что могли взять в руки.

В ночь под Новый год ряженые ходили по домам и пели колядки, а утром начинали "посевать" со словами "Сею-вею, посеваю, с Новым годом поздравляю". Причем посевать должен мужчина. По поверьям, пришедший в дом утром мужчина знаменовал улучшения в жизни!

Как выбрать "сладкую" жизнь

Во многих русских семьях принято для новогоднего стола печь пирожки с пожеланиями: в пирожок заворачивается кусочек бумаги в фольге, на котором написано приятное пожелание. Вместо пожелания бывает сюрприз. Например, в один пирожок кладут монетку, в другой - побольше соли, в третий - сахара. Кто вытянет под бой курантов пирожок с монеткой, в новом году станет богатым. Соленый пирожок символизирует трудности и испытания, сладкий - "сладкую" жизнь.

В канун Нового года рекомендуется выбросить из дома всю битую посуду, перемыть окна и зеркала

В праздник принято одеваться в новую и лучшую одежду. Считается, что в таком случае весь год будешь ходить в новом. Кроме того, в канун Нового года нельзя отдавать деньги, в противном случае все 12 месяцев придется расставаться со своими кровными, рекомендуется выбросить из дома всю битую посуду, перемыть окна и зеркала. В новогоднюю ночь принято бодрствовать, иначе весь год пройдет вяло и неинтересно.

Двенадцать блюд

У белорусов в Новый год обязательно на столе должно быть 12 блюд в честь двенадцати апостолов Христа. Традиционные яства - рыба, грибы, каша, фасоль, картофель, голубцы.

У предков белорусов существовал интересный новогодний ритуал. За 15 минут до окончания старого года на середину стола ставили глиняную посудину, наполненную водой. По очереди все члены семьи протягивали левую руку и держали ее над чашкой. При этом каждый в мыслях отдавал воде болезни, потери, неурожай - все то, что его не устраивало в уходящем году. Затем воду со всеми бедами выливали в окно. Когда наступала полночь, та же посуда снова наполнялась водой. Домочадцы один за другим протягивали над ней правую руку и желали добра, здоровья и удачи. Ритуальную чашу пускали по кругу, и каждый выпивал свою "долю пожеланий".

В кругу семьи

Новый год у башкир, татар и казахов отмечается в марте и совпадает с днем весеннего равноденствия.

На Новый год (Науруз) у башкир каждая семья варит из круп злаковых культур ритуальную пищу, которой угощают гостей и всех желающих. Почтенный, уважаемый человек, специально назначенный обществом учредитель праздника, вместе с юношами организует хождение по дворам: прославляют хозяев за домовитость, щедрость, после чего получают продукты для общей трапезы, вышитые изделия для награждения участников состязаний в беге, борьбе (курэш), скачках, а также певцов, сэсэнов, кураистов, думбыристов, танцоров, мастеров горлового пения. Обряды, совершаемые в Науруз, призваны задобрить природные силы и духов предков для достижения благополучия.

На рассвете у родника

В казахский Новый год (Наурыз) принято посещать близких родственников, друзей, помогать больным и нуждающимся. Наурыз обычно отмечают в течение 13 дней, на тринадцатый люди покидают дома и отправляются на природу, где чествуют Новый год. Считалось, если совершить такой ритуал, в течение всего года человеку будет сопутствовать удача. Во время празднования Наурыза обязательно присутствие магического числа семь: например, перед аксакалами ставят семь чаш с "Наурыз-кеже" (супом), приготовленным из семи видов злаков. Праздник начинается с рассветом: взрослые, молодежь и дети, взяв в руки лопаты, собираются в условленном месте у родника или арыка и расчищают его. Затем под руководством почтенных стариков все сажают деревья.