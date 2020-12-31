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31.12.2020 08:24
Рубрика: Общество

Новый год быка

Для элитных животных в племцентре устроят праздник
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 296(8350)
Полноценный выходной на новогодние праздники обеспечен быкам из ведущего племенного центра. Как сообщили "РГ" на предприятии, элитным рогачам обеспечена полная нирвана: сладко есть, много гулять и отдыхать под музыку в стойлах.

В центре содержится несколько десятков быков голубых кровей. Паспорт для каждого - документ обязательный. В нем фиксируется генное происхождение производителя, а также рекорды продуктивности его предков и потомков. Самый крупный бык весит больше тонны. За восемь лет он стал отцом пяти тысяч телочек, а молодых бычков вообще никто не считает. Стоимость каждого рогатого производителя сравнима с ценой хорошей иномарки, а получаемый семенной материал - на вес золота. Поэтому к таким животным отношение особое.

Фото: iStock
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- В корпусах всегда играет музыка, в основном российская эстрада. К иностранным хитам и классике наши быки не приучены. В Новый год, понятно, чаще будут звучать праздничные напевы, - рассказала "РГ" главный ветеринарный врач предприятия Алевтина Гудилина. - Каждого накормим вкусняшками. Кто-то любит морковку, кто-то - хлебные сухарики, пророщенную пшеницу или сахар. Обязателен моцион во дворе, прогулки чаще, чем в будние дни.

А вот елки в корпусах у животных устанавливать не будут - смысла нет. "Во многих хозяйствах в коровниках часто зимой выкладывают еловые лапы. Но только для того, чтобы перебить неприятный запах. А у нас такой проблемы нет", - пояснили сотрудники центра. Елка установлена в рабочем помещении для персонала, там же развешаны детские рисунки, посвященные наступающему году Быка.

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