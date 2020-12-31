Фото: Уральцам показали низкопольный трамвай в ретро-стиле

Уральский производитель трамваев показал накануне Нового года интересную разработку: современный низкопольный вагон, выполненный в ретро-стиле.

Как отметил губернатор Свердловской области, внешне трамвай сделан похожим на вагончики из прошлого века: дизайн корпуса, деревянные сидения. Начинка же - самая современная, а "посадка" транспорта адаптирована для маломобильных граждан.

"Такой трамвай может стать одной из визитных карточек города. Он понравится и туристам, которых мы с окончанием эпидемии очень ждем", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

На заводе "Уралтрансмаш" пояснили, что трамвай создан на основе модели 71-415. Длина вагона - 16,5 метров, количество сидячих мест - 30, а общая вместимость - 199 человек.