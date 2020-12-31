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31.12.2020 10:43
Рубрика: Общество

Куранты без пузырьков

Уральцы сократили покупки шампанского
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 296(8350)
За три недели декабря жители УрФО закупили игристых вин, в том числе шампанского, на сумму около девяти миллионов рублей - вдвое меньше, чем в конце 2019-го. При этом общий оборот екатеринбургских алкомаркетов увеличился более чем на 20 процентов, а количество транзакций - на 15 процентов. Средний чек подрос на семь процентов - таковы результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных "Первый ОФД".

И все-таки продажи алкоголя на Среднем Урале значительно уступают цифрам туристических регионов: Краснодарский край показал за три недели плюс 225 процентов к прошлому году, Ленинградская область прибавила 123. Московские алкомаркеты за тот же период увеличили оборот вдвое.

Фото: iStock
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В целом по стране на игристые вина покупатели потратили 214 миллионов рублей: на 38 процентов меньше прошлогоднего. Потребление шампанского в России падало весь год. Особенно заметно - во время жесткой самоизоляции в марте-апреле. Меньше всего за год спрос на игристые вина сократился в ЦФО (на 27 процентов), больше всего - на Северном Кавказе (на 78 процентов).

- Пока сложно сделать вывод, отложили граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, - отмечает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга банка.

Что касается трат на продукты к новогоднему столу, то в целом по России они оказались сопоставимы с прошлым годом: 27 миллиардов рублей, в том числе в Екатеринбурге - 313 миллионов. Средний чек в городе находится на уровне 865 рублей.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Новый год

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