Специалисты департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу выявили тенденцию: спрос на натуральные ели в регионе год от года снижается. Причем сокращаются и легальные продажи новогодних деревьев на корню, и незаконные рубки.

Статистика такова: в целом в УрФО ежегодно реализуют 55-57 тысяч елок. При этом в Свердловской области продажи снизились с 14,5 тысячи штук в 2017 году до 13,2 тысячи в 2019-м, а, например, в Югре - с 12 до 7 тысяч.

Возможно, уральцы просто не хотят заниматься заготовкой самостоятельно, предпочитают покупать деревья на елочных базарах. Потому что механизм вырубки ели довольно сложный: нужно подать заявление в ближайшем лесничестве и, оплатив в банке квитанцию, подписать договор купли-продажи. Затем предстоит отправиться в лес с работником лесничества, который укажет, где можно срубить хвойное дерево. Конечно, это дешевле, чем покупать ель на рынке и тем более в магазине. Скажем, в Свердловской области деревце высотой до метра будет стоить 57,07 рубля, а четырехметровое - 228,28. На Ямале расценки вдвое выше - 120,91 и 461,15 рубля соответственно.

На самом деле цены весьма скромные, и все же находятся люди, предпочитающие сэкономить или заработать на нелегальной рубке. Их ловят и штрафуют: рядового гражданина могут наказать на 3-4 тысячи рублей, должностное лицо - на 20-40 тысяч, юридическое - на 200-300 тысяч рублей. Помимо этого нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесу: за одну елочку не менее 1390 рублей. А если сумма ущерба превысит 5000, то и уголовное дело могут возбудить.

Каждую новогоднюю кампанию в УрФО проходит 3100-3600 рейдов, в ходе которых в 2017 году инспекторы выявили незаконную рубку 884 деревьев, в 2018-м - 389, а в прошлом году - 321. Подавляющее большинство нарушителей ловят в Челябинской области: в 2017 году они срубили 817 елок, в 2019-м - 271. Цифры остальных регионов на этом фоне несущественны.

В общем, браконьеров стало меньше, а срубленные ими елки - мельче: ущерб снизился значительно.

- За последние три года количество случаев незаконной рубки новогодних елей в УрФО снизилось на 36 процентов, количество срубленных деревьев - на 64 процента, а сумма ущерба - на 84 процента, - констатирует начальник отдела лесного и пожарного надзора окружного лесного департамента Евгений Гневнов.