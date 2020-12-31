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31.12.2020 21:59
Рубрика: В мире

В США республиканцы вновь заблокировали голосование по прямым выплатам

Текст: Диана Ковалева

Республиканцы вновь заблокировали в сенате США голосование по прямым выплатам американцам на сумму в две тысячи долларов на налогоплательщика. Об этом заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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"Нам не нужно, чтобы спикер палаты представителей Нэнси Пелоси устраивала социализм для богатых для того, чтобы помочь бедным", - заявил Макконнелл во время выступления в сенате.

Статистика показывает, что американцы верхнего слоя среднего класса сохранили свои рабочие места и не нуждаются в выплатах, а бедные граждане сильно страдают, добавил политик. При этом выплаты носят уравнительный характер - одинаковую сумму планируется выдать всем, кто зарабатывает менее 75 тысяч долларов в год. А таких около трех четвертей от общего числа налогоплательщиков.

Напомним, что ранее конгресс принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов. Однако потом президент США потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по две тысячи каждому. Демократы воспользовались этим и провели соответствующий законопроект в палате представителей. В итоге республиканцы, блокируя законопроект в сенате, оказались в непривычной позиции, когда их противниками выступили как демократы, так и их однопартиец Трамп.

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