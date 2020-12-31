Рогозин объяснил причины появления трещины на МКС

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал чушью версию о появлении трещины в российском модуле Международной космической станции (МКС) из-за робота Федора. "Это вообще какая-то чушь. Бедный "Федор", в чем его только не обвиняли", - сказал Рогозин в эфире "России-24".

Он заявил, что это технологические повреждения, и подчеркнул, что станция немолодая и работает выше ресурса. "Мы внимательно следим за ее техническим состоянием. Думаем, что она легко доживет до 2024 года, скорее всего, до 2028 года", - считает Рогозин.

Глава "Роскосмоса" рассказал, что на МКС существует большое число стыков, шлюзов, приборов, выходящих наружу. По его словам, на МКС были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах, вероятно, это воздействие микрометеоритов.

Ранее на МКС уже несколько раз возникала проблема утечки воздуха из-за трещины.