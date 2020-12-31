Рогозин: Собран макет космического корабля "Орел" для статических испытаний

Макет космического корабля "Орел" для начала статических испытаний готов, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

"Корпорация "Энергия" к новому году сделала подарок - собрала уже макет этого корабля для начала статических испытаний, сделала все. Это уже готовый корабль", - заявил он.

Главное отличие "Орла" от ныне существующих космических кораблей в том, что он подходит для покорения дальнего космоса и полетов к Луне. По словам Рогозина, он обладает настолько мощной тепловой защитой, что может возвращаться к Земле на 2-й космической скорости - не 8, а 11 км/с.