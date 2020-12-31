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31.12.2020 23:20
Рубрика: Спорт

Российские синхронистки представили новогодний номер под Little Big

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Женская сборная России по синхронному плаванию представила новогодний номер под композицию Uno группы Little Big. Запись выложила на своей странице Instagram олимпийская чемпионка Влада Чигирева.

Фото: Пресс-служба АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Зажигательный номер был подготовлен для "Шоу олимпийских чемпионов". В этом году оно состоялось в видеоформате.

"Наконец-то мы можем вам показать наш новогодний номер, который мы с таким трепетом и удовольствием готовили для вас", - комментирует Влада. Она отметила, что композиция Little Big была выбрана не случайно: оказалось, что вся "команда просто обожает их творчество".

В комментарии к посту спортсменка призналась, что делать номер под такую музыку - одно удовольствие.

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