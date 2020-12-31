Российские синхронистки представили новогодний номер под Little Big

Женская сборная России по синхронному плаванию представила новогодний номер под композицию Uno группы Little Big. Запись выложила на своей странице Instagram олимпийская чемпионка Влада Чигирева.

Зажигательный номер был подготовлен для "Шоу олимпийских чемпионов". В этом году оно состоялось в видеоформате.

"Наконец-то мы можем вам показать наш новогодний номер, который мы с таким трепетом и удовольствием готовили для вас", - комментирует Влада. Она отметила, что композиция Little Big была выбрана не случайно: оказалось, что вся "команда просто обожает их творчество".

В комментарии к посту спортсменка призналась, что делать номер под такую музыку - одно удовольствие.