Росстат: Инфляция в декабре составила 0,8%

Индекс потребительских цен в декабре составил 100,8%, - такова предварительная оценка Росстата. В ноябре аналогичный показатель был равен 100,7%. За год цены выросли на 4,9%, в том числе продовольствие подорожало на 4,7%, непродовольственные товары - на 4,8%, услуги - на 2,7%.

"Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг, будут предоставлены 12 января 2021 года", - уточнили в Росстате.

В декабре 2019 года месячная инфляция составляла 0,4%, с начала прошлого года цены выросли к декабрю на 3%.